Cântărețul de rap Shellshock a murit la 49 de ani. Solistul avea foarte multe vicii







Solistul trupei rap Crazy Town a murit luni, 25 iulie, la reședința sa din Los Angeles. Seth Binzer alias Shifty Shellshock a devenit celebru odată cu melodia „Butterfly”.

Cântărețul de rap a murit la 49 de ani, iar cauza morții încă nu a fost dezvăluită. Shellshock și Bret Mazur, co-fondatorul Crazy Towns, s-au cunoscut în urmă cu mai bine de trei decenii, în 1992.

Inițial, trupa de rap Crazy Town a activat sub denumirea Brimstone Sluggers. Formația și-a luat numele actual la finalul anilor 1990, când în proiectul Crazy Town au fost incluși Rust Epique, James Bradley Jr. (aka JBJ), Doug Miller, Adam Goldstein (aka DJ AM) şi Antonio Lorenzo "Trouble" Valli.

Crazy Town s-a destrămat în 2002

Crazy Town a debutat cu albumul „The Gift of Game" în 1999, iar la scurt timp trupa a plecat în turneul Red Hot Chili Peppers. Un an mai târziu, în octombrie 2000, formația a lansat piesa „Butterfly”,al treilea single de pe albumul „The Gift of Game”.

Melodia a urcat până pe prima poziție în Billboard Hot 100, unde stat vreme de două săptămâni devenind astfel cel mai mare hit al trupei. Primele problemele au apărut în 2002, după ce al doilea album al trupei, „Darkhorse” nu a a fost pe placul fanilor. Într-un final trupa de rap Crazytown s-a destrămat, iar Shellshock a urmat o carieră solo.

Astfel a apărut colaborare cu Paul Oakenfold, alături de care a scos hit-ul „Starry Eyed Surprise”. Doi ani mai târziu, artistul a lansat primul său album solo „Happy Love Sick”, un album modest.

Interpretul de rap a fost arestat în 2022

De-a lungul timpului cântărețul de rap a abordat deschis lupta cu adicțiile. În aceste sens a apărut pentru două sezoane la emisiunea Celebrity Rehab și Sober House, potrivit Variety.

Problemele artistului s-au accentuat în 2012, moment la care a ShellShock a fost internat în spital după ce și-a pierdut cunoștința și a intrat în comă. În 2022 a fost arestat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. Interpretul de rap Seth Binzer alias Shellshock a lăsat în urmă trei copii: Halo, Gage şi Phoenix.