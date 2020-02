Claudiu Dumitrache nu uită nici până în ziua de azi prima vizită pe care a făcut-o în Statele Unite ale Americii.

„I’m gonna kill you man, give me all your money. It’s not a joke (nr. o să te omorâm, omule, dă-ne toți banii tăi.

Nu este o glumă). Atunci, m-am schimbat la față și văzându-i fumând iarbă și pregătiți cu briceagurile de ciopârțit, am scos un portofel în care știam că nu pot avea o avere. Doar l-am deschis pentru a le da dolarii din el… Aveam si lire turcești, lei și euro.

Nici nu am apucat să vad ce aveam în el prea bine că mi l-au și smuls din mâini și l-au golit. În afara banilor, mi-au luat până și sucul… pe care îl aveam în mână. Pur și simplu, nu îmi venea să cred”, a povestit cântărețul.

Atacatorii i-au transmis și un mesaj:

„În final, am mai avut un șoc, bărbații mi-au dat două CD-uri despre care am înțeles că eu aș fi plătit o donație!!! Nu am putut să strig după ajutor, pentru că eram înconjurat și riscam să fiu tăiat, chiar și așa, în plină stradă pe Broadway. Ce să vă spun, sunt încă terminat psihic, banii pe care i-am pierdut erau cam pentru o lună de chirie în București, nu o avere, iar spaima a fost una uriaș”, își amintește Claudiu, potrivit Wowbiz.

