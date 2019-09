Într-o discuţie avută cu prezentatoarea TV şi radio Angie Martinez, ea a spus:„Am mers să pozez pentru această revistă şi fotograful încerca să se apropie de mine. Şi-a scos penisul. Am fost atât de furioasă… Ştii ce este nebunesc? I-am spus proprietarului revistei şi el m-a privit de genul «Aşa, şi?». ”

Cardi B nu a numit publicaţia, nici fotograful şi nici nu a precizat când a avut loc acest incident. „Când văd mişcarea #MeToo – sunt fete din cartier despre care ştiu că au avut parte de acelaşi tip de tratament. Te fac să te simţi că trebuie să faci anumite chestii. Se întâmplă zilnic”, a adăugat ea, potrivit Tabu.ro.

Cântăreaţa a mai făcut referire la incident în 2018, când, într-un interviu, a spus: „Pun pariu că dacă femeile astea ies şi vorbesc despre asta, oamenii vor spune «Şi ce? Eşti o târfă. Nu contează».”

Cântăreaţa a devenit celebră în 2017, a primit de atunci şapte nominalizări la premiile Grammy, iar albumul ei de debut „Invasion of Privacy” s-a clasat pe primul loc în Billboard 200. Recent, ea a debutat şi în lungmetraj. Joacă alături de Jennifer Lopez în „Hustlers. ” În plus, va prezenta împreună cu TI şi Chance the Rapper show-ul „Rhythm + Flow” produs de Netflix.

A apărut şi într-un clip pentru campania lui Bernie Sanders pentru alegerile prezidenţiale din 2020.

