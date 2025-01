Politica UDMR îl validează pe Crin Antonescu la prezidențiale. Cseke Attila: La noi nu e necesar un congres







Reprezentanții UDMR vor valida candidatura lui Crin Antonescu la prezidențiale. Ministrul Cseke Attila a declarat că nu va fi organizat un congres în acest sens. Duminică, candidatul coaliției a fost validat de PNL.

Candidatura lui Crin Antonescu, validat

Conducerea UDMR va parcurge procedura de validare a candidaturii lui Crin Antonescu. Potrivit ministrului Dezvoltării, Uniunea Democrată Maghiară din România nu va organiza un congres.

„La noi, conform statutului, nu e necesar un congres, trebuie Consiliul Reprezentanţilor Unionali să decidă", a explicat Cseke Attila

Reuniunea va fi convocată în format mixt şi online.

Susținere în cursa pentru Cotroceni

Reprezentanții UDMR și-au arătat susținerea pentru Antonescu încă de la primele discuții purtate la nivelul coaliției.

„Noi, când ne asumăm ceva, mergem cu asumarea pe care am făcut-o, pentru care am semnat. Avem un acord de coaliţie, avem un candidat comun, Crin Antonescu, pe care l-au anunţat cei trei preşedinţi de partide,” preciza ministrul Dezvoltării.

Candidatura lui Crin Antonescu, validată de PNL

Duminică, PNL a validat candidatura lui Crin Antonescu, acesta urmând să fie candidatul coaliției la prezidențiale.

„A fost susţinut de toate partidele şi este un om care acoperă, măcar parţial, electoratele acestor partide.

Este foarte greu, în acest climat tensionat, să ai un candidat care acopere total electoratele USR, şi al PSD, şi al PNL, şi la UDMR”, a afirmat Ilie Bolojan.

În fața liberalilor, Crin Antonescu și-a asumat bătălia pentru Cotroceni.

„Bătălia care stă în fața noastră, bătălia pentru această țară și destinul ei, bătălia pentru minte, pentru sufletul, pentru viitorul pe trei generații. Au fost deja descrise de oamenii care au vorbit clar, așa cum trebuie vorbit despre acest lucru. Nu pot sta deoparte. Răspunsul meu este DA. Nu poți face altfel. Nu am avut și nu am nicio pretenție că sunt vreun salvator sau neapărat necesar, singurul care poate conduce această bătălie. Nu am avut și nu am această pretenție. Dar nu am deci o scuză dacă dumneavoastră și alții îmi cereți acest lucru. Nu am nicio scuză să refuz”, a spus candidatul coaliției.

Marți, Executivul a aprobat calendarul prezidenţiale şi locale parţiale. Românii se vor întoarce la urne la începutul lunii mai, când va avea loc primul tur de scrutin.