Candidatura lui Cîțu la șefia PNL e în pericol! A fost chemat în judecată. Răspunsul PNL Sector 1

UPDATE – Într-un comunicat de presă trimis duminică, PNL Sector 1 arată că se deliitează complet de inițiativă.

Demersul este unul strict în nume propriu, fără a fi fost consultată sau măcar anunțată conducerea PNL Sector 1. La următorul Birou Politic al PNL Sector 1 vom lua în discuție această problemă și vom lua toate măsurile statutare necesare. Toate aceste atacuri interne au ca rezultat doar afectarea imaginii Partidului Național Liberal. Facem un apel ca astfel de acțiuni să înceteze de îndată. În ceea ce ne privește, rămânem consecvenți și ne menținem poziția de neutralitate validată în forurile superioare ale filialei, poziție bazată pe principii, valori și prevederi statutare", a declarat Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1. Vă reamintim că Biroul Politic al PNL Sector 1 a hotărât în unanimitate încă din luna iulie ca fiecare delegat să voteze la Congresul din 25 septembrie după propriile convingeri, filiala rămânând neutră în competiția internă pentru președinția Partidului Național Liberal.

„Subsemnatul Alexandru Pânișoară, membru al Partidului Național Liberal, în calitate de reclamant, în contradictoriu cu Partidul Național Liberal, cu sediul în aleea Modrogan, numărul 1, municipiul București, Sector 1, reprezentat legal prin domnul Ludovic Orban, având calitatea de președinte, în calitate de pârât formulez cerere de chemare în judecată.”, se arată în document, potrivit antena3.ro.

Va reuși Pânișoară să încurce candidatura lui Cîțu?

În document se solicită ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună pe cale de ordonanță președințială suspendarea executării deciziei Biroului Politic Național al PNL nr, 4 din data de 18.08.2021, prin care a fost acordată o derogare de vechime lui Florin Cîțu pentru a candida la Congresul PNL.

Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Municipiului București, iar reclamantul a cerut ca, până când instanța se va pronunța cu privire la fondul acestei cereri de anulare, executarea celor două hotărâri să fie suspendată pe cale de urgență, adică prin ordonanță președințială.

„Nu am acționat la comanda cuiva ci din propria convingere”

Alexandru Pânișoară și-a explicat demersul într-o postare pe Facebook

„Nu am acționat la comanda cuiva ci din propria convingere, din asumare, chiar dacî mi s-a spus “de ce te bagi? Sunt lupte grele, o să vezi ce o să pățești”.

O să pățesc ce? O să mă caute unii? Să mă caute, scheleți (schelete n.r.) n-am, poate or să-mi facă, totul e posibil, dar mi-am ASUMAT! O chestie care lipsește cu desăvârșire în clasa politică.

Nu pot să tolerez, să mai tolerez, nelegiurile care se fac la orice nivel, cu toate riscurile.

Nu sunt contestatar de meserie, contest acolo unde sunt, în opinia mea, încălcate principii și valori.

Pe lânga ceea ce contest, eu vin și cu solutii, atâta cât am capacitatea, dar vin cu ceva, nu doar să fiu pe dos…

Nu-l cunosc pe Florin Citu și nici pe Orban, nu are legătura cu ei, cu circul care se petrece ci cu faptul că PNL cauționează abateri de la legi si regulamente… PNL-ul din care și eu fac parte și nu pot să fiu părtinitor…

Poate ar fi gândit și altii acțiunea dar nimeni n-a făcut nimic în sensul ăsta… păcat, sper să înceapă și restul colegilor să se trezească din amorțirea asta care a condus la derapaje și abuzuri…”, ;i-a explicat Alexandru Pânișoară acțiunea în justiție.