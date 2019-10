„Garantul Constituției este presedintele. Se decalifică dacă o încalcă. Cineva care a spus – vreau guvernul meu – se descalifică ca prestație, fiindcă se implica în politica. Un guvern partener e altceva, din unghiul de vedere al Constituției. Colaborarea, consultarea, da, sunt obligatorii. Președintele nu are culoare politică, a declarat Diaconu.

Contrat de colega de platou, Alina Gorghiu, fost lider al liberalilor, care a spus că un președinte poate fi susținut de un partid și poate avea simpatii, așa cum și Diaconu este susținut chiar de două partide. Actorul a contaatacat: „Eu vorbesc ca independent, eu nu umblu cu Ponta de braț, cum merge actualul președintele cu Orban. Nu poți să spui că presedintele e de alta culoare politica. Trebuie sa fie neutru. De aia se ajunge la blocaj fiindcă așa apar neînțelegri de natura politica. Cum sa spui despre un ministru propus că este incapabil sau incompetent. Cu ce instrumente dă profesorul Iohannis note unui numiri politice?” a mai afirmat candidatul la Cotroceni.

Gorghiu a sărit în apărarea lui Iohannis. „Ați fi semnat pentru propunerea Nicolicea la justiție? Daaa? Mă dezamăgiți!” La rândul său, Diaconu a replicat cu umor: „Dacă eram mai înalt nu vă dezamăgeam. Dar fiind mai scund…”.

După ce moderatorul a prezentat un sondaj în care Mircea Diaconu este al doilea în opțiunile de vot, candidatul independent a spus că nu are încredere în sondaje.

„Înainte de alegerile europarlamentare, când am candidat, eram într-un sondaj la 1,5 si am avut în cele din urmă 7. Când am întrebat care e marja de eroare, am aflata ca aceasta era de 3,5. Adică eram la minus 2”.

Referitor la campania mascată de acum, Mircea Diaconu a avut și aici o explicație: „Străzile, blocurile sunt pline de panouri cu fețe de candidați. Diaconu e nicaieri. Fiindcă nu este campanie, nu a început încă.

Văd discursuri prin țară, pe la Craiova, cu SPP, cazări, bani publici… E o chestiune de bun simț. Este un interes personal și apar costuri mari din bani publici. Urat și lipsă de bun simț.”

