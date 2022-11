Când va intra pe carduri ultima tranșă de 250 de lei? Ministrul Marcel Boloș, anunţ de ultim moment

Românii care beneficiază de carduri cu vouchere sociale vor avea parte de cea de-a patra transă care va fi livrată în luna decembrie. Vestea bună este că guvernanții vor cere ca aceşti bani să ajungă la oameni mai repede faţă de termenul preconizat.

Aşadar, românii care beneficiază de aceste ajutoare sociale vor primi bani cei 250 de lei pe carduri, anunţul a fost făcut de Marcel Boloș, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Când vor intra ultima transă pe cardurile românilor

În luna decembrie a acestui an, românii care au primit până acum 250 de lei pe card sub formă de vouchere sociale vor primi ultima tranşă din acest an. Guvernanții au declarat că își doresc să extindă programul și în anul următor, principalul motiv fiind creșterea substanțială a prețurilor dar şi a facturilor la energie şi gaze.

Ministrul Fondurilor Europene a anunțat că în luna decembrie banii vor intra mai repede. Astfel, întregul proces va fi grăbit cât se poate de mult pentru ca toți cetățenii să se poată bucura de acești bani înainte de sărbătorile de iarnă.

„O veste bună pe care vreau să o anunț este că vom urgenta procesul pentru încărcarea tranșei IV de 250 de lei pe carduri, pentru a ajunge la beneficiari înainte de sărbătorile de iarnă”, a transmis ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș.

Mecanismul de distribuire a cardurilor prevede trei etape:

1. Producția cardurilor de către unitățile emitente (imprimarea datelor beneficiarilor și inserarea CIP-ului),

2. Împlicuirea și distribuirea la nivel național de către Poșta Română,

3. Încărcarea valorică a cardurilor pe măsură ce acestea intră în posesia beneficiarilor. Listele cu beneficiari sunt stabilite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), iar de împlicuirea și livrarea cardurilor se realizează de către angajații Poștei Române.

Cum trebuie să procedezi dacă ai pierdut vocuherele

Dacă ai pierdut voucherele pentru alimente, nu vă îngrijoraţi. În această situație, trebuie să vă adresaţi emitentului în termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat pierdut. Iar un nou card va fi emis şi va ajunge la adresa emitentului.

Datele de contact ale emitenților tichetelor sociale sunt:

– Edenred România SRL: [email protected], Telefon: 021.301.33.11, urmat de tasta 4;

– Sodexo: [email protected], Telefon: 021.204.46.46;

– Up Romania SRL: [email protected], Telefon: 021.402.82.23, informează capital.ro.