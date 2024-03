Social Când va fi votată Legea vaccinării. Ce va fi obligatoriu







Deputatul Patriciu Achimaş Cadariu cere adoptarea legii vaccinării. Reprezentantul PSD le cere colegilor din Parlament să susţină finanţarea activităţii de vaccinare a populaţiei. Acesta și-a manifestat îngrijorarea vizavi de evoluția epidemiei de rujeolă.

Patriciu Achimaş Cadariu solicită începerea procedurii de vaccinare împotriva rujeolei

Conform celor mai recente cifre, numărul cazurilor a ajuns la 9.000. Totodată, în ultimele săptămâni ai fost înregistrate nouă decese. Conform datelor, 9 din 10 cazuri de rujeolă sunt ale persoanelor nevaccinate. Deputatul le cere colegilor din Parlament să susțină acțiunea de vaccinare.

„Sunt un susţinător al acestei legi privind vaccinarea dar, atâta vreme cât nu găsesc o masă critică, acţiunea unui singur om nu poate să producă schimbarea.

Am avut această problemă ca ministru al Sănătăţii, am regăsit-o an de an la fiecare schimbare de ministru, deci e o chestiune care trenează de zeci de ani şi nu pare să existe o voinţă politică care să producă schimbarea", a spus chirurgul Institutului Oncologic din Cluj.

Acuzații la adresa aleșilor

Patriciu Achimaş-Cadariu susține că persoanele care se opun vaccinăriiar fi manipulate prin acțiuni desfășurate pe rețelele sociale. Mai mult, acesta i-a îndemnat pe aleși să nu pună în pericol sănătatea copiilor pentru a obține câteva voturi.

„De ce? Pentru că ne batem joc de educaţie, de sănătate, pentru că în goana după voturi ajungem să debităm sau să acceptăm tot felul de lucruri, pentru că sub pretextul democraţiei, pe care n-am învăţat-o, de fapt, sub pretextul libertăţii absolute am cedat pas cu pas lucruri pe care le câştigasem, paradoxal, într-o dictatură. Adică o acoperire vaccinală optimă.”, a adăugat acesta.

Demers pentru vaccinare

Deputatul clujean susține că acoperirea vaccinală era de peste 95% înainte de 1989. De altfel, acest plafon este recomandat și de Organizaţia Mondială Sănătăţii vizavi de combaterea bolii.

„Să nu facem jocul antivacciniştilor, oricare ar fi ei, din interior sau din exterior, ei atentează efectiv la sănătatea poporului român. Se pot lua nişte măsuri, se pot face şi impune reguli. Bătălia este între partide mainstream şi noi creaţii aberante din genunea reţelelor sociale", a afirmat deputatul Patriciu Achimaş-Cadariu.

Legea vaccinării, adoptată de Senat în 2017, prevedea ca vaccinarea să devină obligatorie pentru copii, în acord cu structura calendarului național de imunizare. Cu toate acestea, documentul a fost blocat în Camera Deputaților, forul decizional.