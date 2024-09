Economie Când se va aplica noul prag de neimpozitare a pensiilor. Cea mai așteptată veste







Pensii 2024. În octombrie se va aplica noul prag de neimpozitare a pensiilor.Este vorba despre majorarea acestuia de la 2.000 la 3.000 lei, decizie adoptată de Parlament în procedură de urgență. Pensionarii care au primit sume mai mari la recalculare nu vor pierde nimic prin depășirea pragului anterior. De la 1 octombrie, măsura se aplică și în cazul pensiilor militare, potrivit unei ordonanțe de urgență aprobate de Guvern.

„În această seară am o veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată”, a spus ministrul Muncii.

Pensii 2024. Câți bani vor primi pensionarii

Suma de la care începe impozitarea este de 2.000 de lei și va crește la 3.000 de la 1 octombrie.Coaliția de guvernare a anunțat ca proiectul de lege privind impozitarea pensiilor va fi adoptat în regim de urgență.

„Anunț că prima urgență a coaliției PSD-PNL este dezbaterea în regim de urgență a proiectului de lege privind majorarea plafonului de impozitare a pensiilor la 3.000 de lei. Adoptăm în proces accelerat acest proiect și dăm astfel timp caselor de pensii să pregătească sistemul pentru a aplica decizia din 1 octombrie.”, a spus Marcel Ciolacu.

Crește plafonul de impozitare

În prezent, toate pensiile care depășesc pragul de 2.000 lei sunt impozitate cu 10%. Noul proiect crește plafonul de impozitare la suma de 3.000 de lei. Potrivit legii în vigoare, un pensionar cu o pensie de 2.900 de lei plătește un impozit de 10% pentru 900 de lei, adică 90 de lei. Pensionarul rămâne cu 2.810 lei în mână.

Peste 800.000 de pensionari au depășit pragul de 3.000 de lei

De la 1 octombrie, la o pensie de 3.500 lei se va aplica un impozit de 10% doar pentru 500 de lei, adică 50 de lei față de 150, cât se platește acum. Potrivit datelor oferite de ministerul Muncii, în urma recalculării peste 800.000 de pensionari au depășit pragul de 3.000 de lei, iar efortul bugetar pentru această modificare ar fi de 800 de milioane de lei.