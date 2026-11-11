Reluarea activității normale a CET Vest este estimată pentru intervalul 20-22 noiembrie, după finalizarea probelor și verificărilor tehnice necesare repornirii centralei. Anunțul a fost făcut miercuri de primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, care a prezentat calendarul lucrărilor de remediere a instalațiilor afectate de incendiile din primăvara acestui an.

Potrivit edilului, verificările tehnice vor dura aproximativ 10 zile, iar repornirea centralei va avea loc dacă toate testele se desfășoară fără probleme.

„În zilele următoare vor avea loc probele și verificările tehnice necesare pentru repornirea CET Vest în condiții de siguranță. Acestea sunt estimate să dureze aproximativ 10 zile. Dacă toate probele decurg fără probleme, conform calendarului prezentat, reluarea funcționării normale a CET Vest este estimată pentru sfârșitul săptămânii viitoare, 20-22 noiembrie. Este important de precizat că repornirea centralei nu înseamnă automat că toate blocurile vor primi imediat agent termic la parametri normali. Distribuția depinde și de starea rețelelor și de echilibrarea sistemului”, a transmis Paul Moldovan.

Edilul a mai arătat că problemele legate de furnizarea apei calde și a căldurii afectează numeroși locuitori ai Sectorului 6, în special în cartierul Drumul Taberei, în perimetrul dintre strada Brașov și Răzoare.

Pentru a analiza situația și a stabili un calendar al intervențiilor, primarul interimar a organizat o întâlnire cu reprezentanții Electrocentrale București (ELCEN), Termoenergetica și Energetica Servicii.

„Am primit foarte multe mesaje de la dumneavoastră în legătură cu acest subiect, pe bună dreptate, și este rolul meu și al colegilor din Primăria Sectorului 6 să vă informăm corect în legătură cu acest subiect. De aceea, am convocat ieri, la sediul Primăriei Sectorului 6, o ședință de lucru cu reprezentanții Electrocentrale București (ELCEN), Termoenergetica și Energetica Servicii, pentru a analiza situația și a afla când poate fi restabilită furnizarea agentului termic în condiții normale”, a spus Paul Moldovan.

Centrala CET Vest a fost oprită după ce, în primăvara acestui an, două incendii majore au afectat transformatoarele instalației de încălzire. În perioada în care unitatea nu a funcționat, alimentarea cu energie termică a fost asigurată prin redistribuirea resurselor disponibile de la celelalte centrale, inclusiv CET Grozăvești și CET Sud.

ELCEN a început lucrările pentru refacerea instalațiilor și înlocuirea echipamentelor avariate. Primul transformator a fost deja montat, iar cel de-al doilea, destinat să funcționeze ca rezervă, urmează să fie instalat în zilele următoare.

„ELCEN a demarat procedurile necesare pentru refacerea instalațiilor afectate și înlocuirea echipamentelor avariate. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul ședinței, primul transformator a fost deja instalat, iar cel de-al doilea, care va avea rol de rezervă, urmează să fie instalat în zilele următoare”, a adăugat primarul interimar al Sectorului 6.