Titlul îl și găsisem, îmi venise în minte de la citirea primelor rânduri ale interviului: „Mari oameni, mari fapte, nasoale boli!” Nu știu de ce, m-am luat cu altele și, deși începusem să creionez ceva, am uitat de el.

La doi ani de la acea dată, prietenul fecebook-ul mi-a amintit de Monica Macovei și de spusele ei, în măsură să înghețe chiar și un reactor nuclear în funcțiune. Nu știu dacă cele patru fragmente selectate de mine sunt cele mai importante, dar sigur sunt cele mai relevante și justifică pe deplin titlul pe care îl găsisem la acea vreme. În rest, îi doresc Monicăi Macovei multă, foarte multă sănătate, în mod evident a avut și are nevoie de ea!

„Erau -30 de grade, aveam cagulă specială, costum de schi, era incredibil de frig. Am văzut trambulinele de sărituri(n.m. olimpice!). M-am strecurat până la ele și am sărit. Aceste trambuline sunt perfect tăiate, nu au nici măcar 3 cm la capăt în care să te poți răzgândi, să iei decizia să te oprești. Am căzut de câteva ori, dar nu mi-am rupt nimic.”

„Când am ajuns pe țărm într-un târziu, cineva m-a întrebat uluit: Știți că sunteți de 6 ore în apă? Sunteți Monica Macovei? Da, am zis. Nu-mi imaginam… Vă votez, mi-a zis omul entuziasmat, dar și puțin uimit…”

„Adaug la asta experiența din Kosovo unde călcam printre mine, exista posibilitatea să sar oricând în aer. Am avut colegi care au sărit în aer în fața mea!”.

„Am primit amenințări. Știți cum trec pe lângă urechile mele? Uite-așa! Le uit instantaneu! Am fost amenințată și acum câteva luni, în biroul acesta, când mi s-a spus ce pățesc dacă mai vorbesc de rău Federația Rusă!”

Nu, nu sunt fragmente din scenariul următorului film James Bond – erou cu care pare să se fi identificat nu doar la dragul pentru spirtoase, dar și la dibăcie și neînfricare – ci chiar din interviul menționat pe care l-a încheiat enumerând visurile ei neîmplinite: să vadă America de Sud, să meargă în Asia și să lucreze în Africa. De mersul la un specialist nu a spus nimic!

