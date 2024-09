Istoria secreta Când moartea vine prin telefon. O tactică subtilă a Mossad







Când moartea vine prin telefon... o tactică subtilă a Mossad. Recentele detonări de pagere și walkie-talkie care au semănat groaza în Hezbollah sunt o tradiție marca Mossad!

Mossad - Filmul „Sword of Gideon” - „Sabia răzbunării”

O dovedește un fim canadian din 1986, „The Sword of Gideon”. Este un film de spionaj în memoria agenților Mossad care au lichidat teroriștii care au comandat și executat atentatul de la Munchen din septembrie 1972.

Suntem în anul 1972. Moartea olimpicilor evrei bulversase Israelul. Premierul Golda Meir (în perioada 1969-1974) a decis să ceară Mossad o operațiune de lichidare a teroriștilor: autori morali și efectivi.

Cinematografia canadiană a creat în 1996, filmul „Sword of Gideon”. Intriga e simplă. Un agent-șef din Mossad jucat admirabil de genialul Rod Steiger alege o echipă de agenți din patrioți. Avner (jucat de Steven Bauer) este un căpitan din IDF. El e singurul născut pe pământ israelian. Este selectat direct de Golda Meir. Află la maturitate că tatăl lui fusese un as al Palmah, Haganah, structurilor speciale care au creat mai târziu IDF, Shin Bet și Mossad. Acceptă misiunea. Va avea alături un specialist în bombe, un excelent șofer-bucătar și un tânăr pasionat de IT. Sunt toți evrei, niciunul născut în Israel.

Mossad - intriga filmului canadian. Un mare actor român în rol episodic

Filmul arată execuția teroriștilor arabi. Expertul în bombe (jucat de Michael York), la un moment dat întreabă „cum a dat ordinul de atac? -Prin telefon! Atunci ticălosul va muri prin telefon!” (minutele 1.07.00 - 1.12.30). Unul dintre cei care au comandat asasinatul a murit în timp ce suna la telefon. Filmul arată și cum replica teroriștilor duce la uciderea majorității celor din echipa Mossad, mai puțin Avner și bucătarul.

După un conflict cu Rod Steiger, Avner alege să se retragă. La Războiul de Yom Kippur, agentul Mossad Avner redevine căpitanul, comandant al unei formațiuni israeliene de blindate. În film joacă și actorul Septimiu Sever.

(captură film Sword of Gideon - 1986 -în dreapta imaginii actorul român Septimiu Sever, emigrat în Canada)

El interpretează un rol episodic. Este un preot catolic elvețian care e într-o cameră cu teroriști palestinieni îmbrăcați în preoți catolici. Avner va anula ordinul de foc, temându-se să nu fi fost indus în eroare, Nu dorea să se scrie că Mossad executa preoți catolici. Românul Septimiu Sever se repede la Avner cu mâinile ridicate spunând: „No! In the name of God! - Nu! în numele Preaputernicului Dumnezeu”!

Solidaritatea agenților Mossad - cheia filmului

În film, tatăl, un patriot știe că fiul lui îi seamănă perfect. Abia acum îi mărturisește fiului că a preferat să fie considerat un laș pentru că a refuzat să trădeze un camarad, un mare agent Mossad care opera în exterior și care oficial era un dezertor, un trădător al Israelului. În realitate, doar tatăl lui Avner știa cine era: un spion internațional care afla detalii fundamentale pentru Israel. Tatăl lui Avner îi oferă numărul de telefon cu parolă unde poate lua legătura cu el. Evident, agentul salvat de tatăl lui Avner, aflat în Elveția îl ajută și îi spune cât de mult seamănă cu tatăl lui. Îi reamintește că tatăl lui a trebuit să îndure oprobiul public pentru că a refuzat să își trădeze camaradul.

Evident, în fimul respectiv, apare și legendarul buchet de flori trimis la înmormântările teroriștilor lichidați. Are bilețelul care este o deviză a Mossad: „Noi nu uităm, noi nu iertăm.....”

Sursa foto: Arhivă