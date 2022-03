Cancer: Dacă ai avut apendicită cât erai copil trebuie să ai grijă la următoarele simptome care pot apărea

Adesea, oamenii își vor îmbunătăți starea de sănătate și nu vor avea nevoie de nicio procedură, dar un nou studiu a descoperit că atunci ar putea fi expuși riscului de cancer de apendice. O nouă analiză a cazurilor din National Cancer Database (NCDB) a constatat că există un risc crescut pentru pacienții mai tineri (mai mici de 50 de ani).

Studiul, publicat în Journal of the American College of Surgeons, sugerează că s-ar putea datora unei creșteri a numărului de carcinoizi. Acestea sunt tipuri de tumori neuroendocrine cu creștere lentă, care afectează celulele care eliberează hormoni în sânge.

Autorul studiului Michelle Salazar, rezident la chirurgie generală, Yale School of Medicine/Yale New Haven Hospital, a spus: „Nu există un răspuns bun cu privire la motivul pentru care există o creștere a carcinoizilor. Ar putea fi din cauza unor motive care sunt legate de mediu sau s-ar putea datora unei tehnologii de diagnosticare mai bune.

Dacă sunteți mai în vârstă, aveți un risc mai mic de cancer de apendice și un risc mai mare de complicații în urma intervențiilor chirurgicale. Pacienții mai tineri și sănătoși sunt mai susceptibili de a tolera o operație și ar putea dori să excludă cancerul prin operație. Caracteristicile apendicitei ar trebui luate în considerare atunci când luați decizia.”

Alte simptome care pot apărea

Studiul subliniază faptul că, cancerul de apendice este un „risc mic, dar real” și că pacienții care au avut apendicită acută ar trebui să fie controlați în mod regulat. Apendicita începe de obicei cu o durere în mijlocul burții (abdomen) care poate apărea și dispărea. În câteva ore, durerea se deplasează în partea dreaptă inferioară, unde se află de obicei apendicele, și devine constantă și severă. Apăsarea pe această zonă, tusea sau mersul pe jos pot agrava durerea.

Dacă aveți apendicită, este posibil să aveți și alte simptome, inclusiv: senzație de rău (greață), o stare de moleșeală, pierderea poftei de mâncare, constipație sau diaree, o temperatură ridicată și o față îmbujorată, potrivit The Sun.