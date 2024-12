EVZ Special Campionii business-ului românesc. Bilka Steel: „Creșterea s-a bazat pe dezvoltarea de noi produse și pe export”







Bilka Steel este o companie românească care s-a făcut remarcată pe piață prin intermediul produselor de calitate. Aceasta se specializează în producția și dezvoltarea de sisteme complete pentru acoperișuri. Performanțele sunt observabile prin intermediul datelor financiare. Compania a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de de 1,2 miliarde de lei și un profit de119 milioane de lei. Bilka Steel a fost una dintre companiile incluse în Capital Top 300 Companii, ediția 2024.

Bilka a ajuns la nivelul actual în urma unor investiţii importante. Sumele s-au ridicat la aproximativ 100 de milioane de euro. Această sumă a venit din profitul reinvestit, fonduri europene, dar şi din diverse finanţări. „Creşterea Bilka s-a bazat pe dezvoltarea de noi produse şi pe export, piloni pe care mizează şi în viitor” au declarat reprezentanții companiei.

Expansiune pe piețele externe

Pentru Bilka, anul 2024 a fost despre investiții și dezvoltarea tuturor palierelor de business. Noi linii de producție au fost puse în funcțiune, „atât în zona de produse cu utilizare industrială cum ar fi panourile termoizolante, cât și noi linii de țiglă metalică, sipcă de gard și produse pentru divizia de rezidențial”, a adăugat compania.

Strategia principală a Bilka pentru 2025 se bazează pe expansiunea pe piețele externe și pe creșterea capacității de producție. Acest plan include și posibilitatea deschiderii unei noi fabrici.

„Zona de export are un potențial foarte mare. Noi am crescut exporturile la 40 de milioane de euro în 2023, de la 30 de milioane de euro în 2022. Și asta doar cu livrări din fabrica de la Brașov. Avem mai multe piste pentru a ieși cu o fabrică și în afară, sperăm ca planurile noastre să prindă contur în 2025. Anul acesta ne-am bugetat pentru export o cifră de 50 de milioane de euro” au explicat reprezentanții companiei.

Bilka, într-un proces constant de recrutare

Afacerile Bilka au crescut de la an la an, lucru care a dus și la creșterea numărului de angajați. În prezent, compania a ajuns la 800 angajați, dintre care mai bine de 100 au fost integrați în ultimul an. „Anul acesta, s-au făcut angajări în aproape toate departamentele. Sunt echipe, care odată cu creșterea activității companiei și a investițiilor, cresc și ele. Noi fiind în continuă dezvoltare, suntem într-un proces de recrutare constant, astfel reușim să ne acoperim nevoile fără a ajunge în situații limită” a spus un reprezentant al Bilka.

Compania spune că viitorul pieței românești va fi unul bun, țara noastră aflându-se pe o traiectorie profitabilă. Au fost realizate progrese, dar mai sunt unele aspecte ce trebuie îmbunătățite.

„Trebuie să exploatăm toate oportunitățile și posibilitățile din punct de vedere economic, social și politic. În cazul României, investițiile trebuie să fie focusul principal. Sunt cele care pot contribui la accelerarea dezvoltării. Avem nevoie de investiții în toate domeniile, infrastructură, agricultură, educație, cultură, sport, forță de muncă, toate pot contribui la un avânt economic și social” au adăugat aceștia.

Campionii business-ului românesc

Bilka este una dintre companiile românești de top. Aceștia pun accent pe dezvoltare și obiective bine stabilite.

„Dezvoltarea companiei a stat mereu la baza acțiunilor noastre si s-a concentrat mereu pe o viziune strategică, bine ancorată în realitățile economice, în evoluția pieței, oportunitățile identificate și obiective bine stabilite pe termen scurt, mediu și lung. Bilka s-a dezvoltat în ritm accelerat în ultimii ani, înregistrând creșteri record an de an, ajungând astăzi să fie printre campionii business-ului românesc” au declarat reprezentanții companiei.