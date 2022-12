Campionatul Mondial din Qatar. Unul dintre cele mai așteptate meciuri din sferturile de finală: Anglia – Franța

Programul ultimelor două partide din sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, care se dispută, sâmbătă, 10 decembrie:

Maroc – Portugalia, ora 17.00

Anglia – Franţa, ora 21.00.

Meciurile sunt transmise de TVR.

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, destins după evoluţiile de până acum ale echipei sale, care se pregăteşte să joace cu Anglia pentru un loc în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal, ediţia 2022, are încredere deplină în vedeta sa Kylian Mbappe, unul dintre cei mai buni jucători de la debutul competiţiei din Qatar.

„Ca şi ceilalţi rivali, Anglia va face tot posibilul pentru a-l opri pe Kylian. Dar el are multă calitate pentru a face diferenţa. Întotdeauna găseşte soluţii. Chiar şi în ultimul joc, când a fost mai rău decât în primele două, s-a dovedit decisiv”, a declarat vineri Deschamps, referindu-se la meciul cu Polonia din optimile de finală, în care decarul francez a reuşit o dublă.

Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar

Mbappe, care are deja cinci goluri şi trei pase decisive la CM 2022, va fi din nou elementul cheie al echipei sale, dar Deschamps nu vrea să vorbească despre dependenţa de atacantul lui PSG. Selecţionerul francez a asigurat că Anglia „nu are puncte slabe”, dar are în schimb unele puncte care nu sunt atât de puternice şi pe care francezii vor încerca să le exploateze pentru a ajunge în semifinale la a doua ediţie consecutivă a Cupei Mondiale.

Pericolul poate veni de la loviturile libere, unde Deschamps a recunoscut că adversa sa este „foarte puternică”, dar a amintit că şi Franţa îşi poate crea ocazii la astfel de faze.

Un alt punct cheie îl reprezintă viteza, pe care selecţionerul francez o consideră „modalitatea de a evita ca adversarul să aibă timp să se organizeze” şi la care Anglia a excelat până acum.

Deschamps îşi pierde calmul doar atunci când este întrebat despre viitorul său, după ce preşedintele Federaţiei franceze de fotbal (FFF), Noel Le Graet, i-a propus prin intermediul mass-media reînnoirea contractului, care expiră la finalul Mondialului din Qatar şi pe care tehnicianul a refuzat deocamdată să-l prelungească.

„Preşedintele a fost foarte amabil să spună acest lucru. Dar nu cred că este momentul să vorbim despre asta, ne concentrăm pe acest meci”, a asigurat el.

Didier Deschamps este conştient că Franţa va trebui să-şi îmbunătăţească jocul faţă de ultimele patru partide, dacă doreşte să-şi păstreze titlul cucerit în urmă cu patru ani.

„Cu cât avansezi mai mult într-o campanie, cu atât calitatea rivalelor creşte şi, de asemenea, exigenţa pentru a le înfrunta. Pentru unii, creşte şi entuziasmul. Dar jucătorii au vrut să fie aici, iar acum că suntem aici trebuie să ne îmbunătăţim. Fără stres. Important este să ne bucurăm de sferturile de finală şi să ştim că putem câştiga”, a mai spus selecţionerul Franţei.