Campionatul Mondial de carturi trase de câini. România, premiată

Doi bistriţeni, tată şi fiu, au câştigat primele locuri la Campionatul Mondial de carturi trase de câini din Cehia. Beauty, Horus, Atack sau Fulger sunt doar câțiva dintre câinii nordici cu care România a câștigat aurul și argintul la acest concurs.

Au câștigat Campionatul Mondial de carturi trase de câini

Conducătorii atelajelor au declarat că relația cu câinii este foarte importantă în competiții. Ei au mai spus că și antrenamentele contează mult, dar și încrederea pe care o ai în câinii cu care participi.

Bogdan Berende – campion mondial: În a treia zi am rămas fără frâne. Norocul a fost că m-am înțeles cu liderii și m-au ghidat și nu am greșit nici o intersecție

Damaschin Berende – vicecampion mondial: La un moment dat ochelarii îmi erau plini de noroi și nu mai vedeam nimic, mi-am lăsat o fantă între casă și ochelari, dar nu au trecut decât 5 secunde până când am fost plin de noroi deci important era să am încredere în câinii mei. Am avut și am câștigat.

Concurează atât pe zăpadă, cât și pe uscat

Damaschin Berende se ocupă de câinii nordici de 8 ani. El concurează cu fiul său, Bogdan, atât pe zăpadă cât și pe uscat. Acesta a mai spus că trebuie să lucrezi pe ceea ce înseamnă forță, rezistență și viteză.

„ Un cart de concurs are între 15 și 35 sau 45 de kg dar nu alunecă, rulează roțile. Așa că formă fizică a câinilor e extrem de importantă. Trebuie să lucrezi pe ceea ce înseamnă forță, rezistență și viteză”, a mai spus vicecampionul Damaschin Berende.

Se ocupă și de o competiție din Pasul Tihuța

Familia Berende are 30 de câini pe care îi antrenează. Sezonul competițional începe toamna și se încheie în aprilie. Câinii nu pot alerga la peste 15 grade Celsius și au nevoie de pauză.

Damaschin și Bogdan Berende sunt gazdele uneia dintre cele 7 etape ale Campionatului Mondial de Sănii trase de căni, care va avea loc în Pasul Tihuța. Ei încearcă să promoveze aceste competiții și să obțină cât mai multe premii, potrivit tvr.ro.