Căminele groazei. Firea spune că nu e vinovată







Gabriela Firea, candidatul PSD pentru Primăria Generală a Capitalei, continuă să susțină că nu este implicată în scandalul privind azilele groazei, spunând că inclusiv Marcel Ciolacu crede în nevinovăția sa.

Firea a exprimat încredere că va fi din nou aleasă primar al Bucureștiului. Cu toate acestea, recunoaște că anunțarea candidaturii sale într-un stadiu târziu a creat o presiune de timp, însă consideră că timpul poate fi un aliat și se angajează să se adreseze direct cetățenilor bucureșteni.

Gabriela Firea respinge orice implicare în scandalul azilelor groazei

„Domnul preşedinte şi prim-ministru Marcel Ciolacu a adus aminte acest scandal tocmai subliniind faptul că eu nu am fost implicată, că nu am nicio vină şi că nu am de ce să plătesc eu ceva ce nu am greşit”, a afirmat Firea, după ce a fost întrebată dacă vede scandalul ca pe o piedică pentru ea în aceste alegeri.

Ulterior, Gabriela Firea a spus că e convinsă că Marcel Ciolacu i-a dat toată încrederea lui în alegerile pentru Primăria Capitalei. Ea susține că dacă nu era așa, atunci premierul nu i-ar mai fi comunicat, la sfârșitul ședinței de 16 ore de la Guvern, că ea este cea mai bună variantă pentur bucureșteni.

Marcel Ciolacu adeclarat că scandalul legat de abuzurile și neglijarea în azilele pentru bătrâni a fost unul „clocit” și „organizat”.

Liderul PSD a susţinut de asemenea că „adevărul a ieşit la iveală: Gabriela Firea nu a avut nicio treabă cu azilele groazei”.

Ciolacu e de părere că cea mai mare calitate a sa este abilitatea de a aduna în echipă toate resursele valoroase.

Firea, încrezătoare că va obține un nou mandat la primărie

Gabriela Firea exprimă încredere în șansele sale deoarece crede că starea Bucureștiului este mult mai proastă acum decât acum patru ani, iar bucureștenii văd asta.

Referindu-se la candidatura lui Cristian Popescu Piedone și la șansele lui de câștig, aceasta a subliniat că „voturile nu le are nimeni în buzunar”.

„Este normal, prin comparaţie, bucureştenii să considere că am avut un mandat mai bun şi să mă întorc la Primărie pentru a-mi continua proiectele şi pentru a veni cu proiecte noi, inclusiv în domeniul sănătăţii, educaţiei şi cel social”, a adăugat Gabriela Firea, potrivit News.ro.