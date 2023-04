Camilla Parker Bowles, rănită de afirmațiile din cartea prințului Harry. Cum a reacționat când a citit despre ea

„Am sentimente complexe în legătură cu faptul că am o mamă vitregă despre care am crezut că m-a sacrificat recent pe altarul ei personal de PR”, a scris Harry. El spune că întâlnirea cu Camilla, numită „Cealaltă femeie” în cartea sa, a fost ca o „injecție”, scriind: „Închideți ochii și nici măcar nu veți simți”.

El a continuat și a scris: „Îmi amintesc că mă întrebam… dacă va fi crudă cu mine; dacă va fi ca toate mamele vitrege malefice din povești”.

Camilla, rănită de acuzațiile aduse de Prințul Harry

Surse apropiate reginei au acordat un interviu în care au reflectat asupra călătoriei acesteia înainte de încoronare. Fiona Petty-Fitzmaurice, marchiza de Lansdowne, una dintre cele șase însoțitoare ale reginei, a declarat pentru The Sunday Times că, deși acuzațiile aduse de Prințul Harry în cartea sa au deranjat-o, Camilla a încercat să treacă peste. „Bineînțeles că o deranjează, bineînțeles că o doare. Dar nu se lasă afectată”.

Ea a mai adăugat că este sigură că regina și membrii familiei regale se vor concentra pe serviciul public și că vor continua să își facă treaba în mod eficient. Fiona Petty-Fitzmaurice este căsătorită cu Charles, al nouălea marchiz de Lansdowne.

Mărturisirile vin în contextul în care Palatul Buckingham a anunțat că Prințul Harry va participa la ceremonia de încoronare din 6 mai, în timp ce soția sa Meghan Markle va rămâne acasă în California cu copiii lor.

În același timp, surse au sugerat că Regele Charles intenționează să se folosească de acest eveniment pentru a încerca să repare diviziunile din cadrul familiei regale, potrivit The Independent.

Meghan Markle nu va fi prezentă la încoronarea regelui Charles

S-a confirmat deja că Prințul Harry va participa singur la ceremonia de încoronare a tatălui său. Apropiații familiei regale au spus că Prințesa de Wales „s-a asigurat” că Meghan va fi „umilită” dacă va participa la încoronare și au sugerat că Palatul Buckingham știe că deciziile sale o vor „descuraja” să vină.

Un expert a adăugat că regele Charles „ar fi putut și ar fi trebuit să se asigure că măcar Harry va perticipa”. Dar, surse apropiate de Palat spun că monarhul a fost „mulțumit” de decizia fiului său și a fost trist că nu o va vedea pe Meghan și pe nepoții săi.