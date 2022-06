Palatul Buckingham a finalizat ancheta internă în care Meghan Markle era acuzată de hărţuire! Regina Elisabeta a II-a refuză să publice rezultatele

Regina Elisabeta a II-a a ordonat, în primăvara anului trecut, să se efectueze o investigaţie amplă, după ce mai mulţi membri ai personalului de la Buckingham Palace au acuzat-o pe soţia lui Harry că i-a hărţuit. Monarhul, aflat pe tronul Marii Britanii încă din 6 februarie 1952, a angajat, de asemenea, o firmă privată de avocatură, care să verifice dacă aceste plângeri sunt reale.

Elisabeta a II-a îngroapă investigaţia

După mai mult de un an de la startul anchetei, ziariştii de la The Sun dezvăluie că aceasta a ajuns la final, însă Palatul Buckingham va ascunde sub preş informaţiile adunate. „Rezultatele nu vor fi niciodată făcute publice, ci vor fi păstrate în permanenţă sub secret” au titrat englezii.

Potrivit acestora, regina Elisabeta a II-a nu îşi doreşte să amplifice tensiunile deja existente între Casa Regală şi cuplul compus din actriţa Meghan Markle şi Harry. „Aceasta a cântărit bine şi a hotărât, ţinând cont de tensiunile bine cunoscute dintre Palat şi cuplul ducilor de Sussex, să păstreze ancheta la un nivel privat” a mai menţionat The Sun.

Angajaţii Palatului, nemulţumiţi de decizia reginei

Mai mulţi angajaţi ai Palatului s-au arătat revoltaţi de această hotărâre a reginei şi şi-au exprimat nemulţumirea că nu au fost nici măcar informaţi că ancheta a luat sfârşit. „Unii participanţi la anchetă sunt dezamăgiţi şi simt că investigaţia a fost îngropată” au subliniat jurnaliştii londonezi.

Conform relatărilor din presa din Regat, Meghan Markle a provocat personalului, în perioada petrecută la Palat, un stres şi o traumă reală. Primul care a semnalat ieşirile nervoase ale ducesei de Sussex a fost chiar fostul secretar de comunicare al cuplului Meghan Markle-Harry, Jason Knauf.

Acesta afirmă că actriţa americancă a avut un comportament total inacceptabil şi a creat permanent scandal pe culoarele Palatului Buckingham. „Ducesa pare intenţionată să aibă mereu pe cineva în vizor şi rămân îngrijorat că nu se va face nimic în această privinţă” a scris Jason Knauf.