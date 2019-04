Vrei casă nouă? Va fi mai greu, dar ar putea fi mai sigur. Camera Deputaților a schimbat legea

Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege prin care proprietarii clădirilor nu vor mai permite celor care au cumpărat o locuință să o utilizeze până nu a fost admisă recepția la terminarea lucrărilor.





Conform proiectului de act normativ ce a primit votul decisiv al Camerei Deputaților, efectuarea recepției se aplică atât clădirilor nou construite cât și celor care s-au consolidat sau s-au extins.

Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. Această lege are prevederi privind accesul la utilități, în condiții de siguranță. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților care este for decizional, informează agerpres.ro.

Proiectul prevede „permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcție".

Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

„În ultima perioadă au avut loc mai multe incendii la imobile cu destinația de locuințe care nu aveau semnate procesele verbale de recepție la finalizarea lucrărilor de construcție sau care nu aveau branșamentele autorizate, adecvate şi definitive, în acord cu destinația de locuire. În fapt, în ultimii ani, au fost semnalate zeci de situații în care au avut loc incendii sau explozii soldate cu victime şi pagube materiale, având drept cauză instalațiile improvizate sau neadecvate la care unii dezvoltatori imobiliari au recurs pentru a crea înșelător senzația că blocul dat în folosință locatarilor este branșat la utilități şi poate oferi condiții normale şi sigure de folosință", a motivat deputatul PNL Florin Roman, inițiatorul proiectului, necesitatea adoptării acestor prevederi.

Sursa foto:b1.ro

