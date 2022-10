„Călugărul amant” revine cu acuzații grave după accidentul cu Episcopul Sofronie: „Am fost amenințat”

„În trafic, am sesizat că sunt două autoturisme care aveau legătură cu acele persoane care m-au amenințat pe mine în Catedrala Patriarhală din București. Nepotul meu, fiind o persoană mai atentă, a observat că în autoturismul din fața noastră era un episcop, lucru care m-a înfricoșat și mai tare, fiindcă era o mașină puternică și nu mă lăsa să depășesc. Am observat că și în stânga și în dreapta mea sunt alte două autoturisme și că sunt monitorizat video față și spate.

Am activat camera video și am început să filmez cu telefonul. În acel moment, autoturismul din fața mea în care circula Episcopul Sofronie a frânat brusc și deși între noi era o distanță de câțiva metri nu am mai putut frâna. S-a deschis dosar penal, victimele au fost duse la spital și se vor face cercetări sub supravegherea procurorilor și se va da o decizie în acest sens pentru a se stabili adevărul exact. Trag un semnal de alarmă celor care nu sunt de acord cu ce am afirmat eu să aștepte răspunsul autorităților”, a declarat Cristi Călin.

Accidentul a avut loc într-o intersecție din București

Cristi Călin a fost protagonistul unui accident rutier într-o intersecție din București.

Mașina condusă de Cristi Călin, în care se mai afla încă o persoană a lovit un alt autoturism în intersecția dintre străzile Polonă și Mihai Eminescu, în București. În autoturismul accidentat se afla chiar episcopul de Oradea, Sofronie Drincec.

La locul accidentului a fost solicitată intervenția polițiștilor din Serviciul Rutier, dar și o ambulanță care l-a preluat pe episcopul Sofronie Drincec. Acesta a avut destul de zdruncinat de accident și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Călugărul amant, Cristi Călin, ar fi declarat în fața polițiștilor care au investigat incidentul că a fost șicanat în trafic de mașina episcopului. Mai mult, acesta a frânat brusc, în intersecție, în fața lui, astfel că l-a lovit din spate, nereușind să evite impactul, conform cancan.ro.