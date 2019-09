Șefa ALDE Prahova, Grațiela Gavrilescu, care a ieșit cu bucurie de la guvernare și și-a predat portofoliul Mediului, este prima care s-a întors la prima strigare a Vioricăi Dăncilă. Este și prima care a dat tonul oficial al abandonării liderului, drept pentru care a fost aspru taxată de colegi. ALDE Prahova s-a întrunit de urgență și s-a lepădat oficial de gruparea lui Tăriceanu și în numele „interesului național” și de „dragul țării” le cere „vărfurilor de lance”, Gavrilescu și Meleșcanu, să „susțină continuarea proiectelor inițiate, împreună cu PSD, în cadrul guvernării, pentru atingerea țintelor asumate prin programul de guvernare”.

Artizanul planului de distrugere

Deputatul Toma Petcu, ofertat și el pentru Ministerul Energiei, a respins propunerea, și-a reamintit Grațielei Gavrilescu o declarație făcută lui Tăriceanu recent, în 26 august. „Dragă Călin, dragi colegi. Vreau să încep prin a vă aminti unora şi a vă spune altora cum s-a format ALDE. Şi vreau să vă spun că atunci când s-a pus problema plecării din PNL, i-am spus lui Crin Antonescu că eu merg alături de Călin, pentru că eu cred în Călin. Şi am ieşit apoi şi am anunţat şi agenţiile de presă. Și am mers mai departe alături de Călin. (…) Și vreau să spun acum, din nou, că eu voi rămâne mereu alături de tine, Călin.

Există viață și după guvernare”- spunea atunci ea. Toma Petcu îi spune că acum ea este „parte integrantă din planul de distrugere al acestui partid”. Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, nominalizat pentru portofoliul Relației cu Parlamentul, aproape s-a înclinat, miercuri seara, când Tăriceanu a intrat în direct la emisiunea România 9, iar el era în studio. Apoi, a explicat, fără mare convingere, că a acceptat oferta premierului tot din motive de „țărișoară” și spirit de sacrificiu. În schimb, Băișanu vrea ca Tăriceanu să asculte și de „talpa partidului, de omul de rând din ALDE, care a muncit în campanie, în judeţul lui, în comuna lui, în oraşul lui” și cere convocarea unui congres.

Oltenia este la mâna lui Cupă

Deputatul de Dolj Ion Cupă, desemnat ministru al Energiei, a reușit să coaguleze toată Oltenia și să obțină sprijinul organizațiilor din județul lui, Gorj, Vâlcea, Olt și Mehedinți. El a declarat pentru EVZ că joi seara are o întâlnire cu toți. Președintele de la Mehedinți Viorel Palașcă a declarat, pentru EVZ, că rămâne alături de Tăriceanu, dar a fost contrazis de Cupă. „Trebuie să vorbiți cu primarii, nu cu președinții. Nu știu ce vorbește domnul Palașcă, eu vă spun ce discut cu oamenii”, a spus Cupă.

De altfel, președintele ALDE Drobeta Turnu-Severin, Ionuț Sibinescu, este pe punctul de a accepta un post în diplomație, oferit de Guvern. Ion Cupă a mai spus că degeaba se vehiculează ideea că ei ar putea fi excluși din ALDE deoarece acest lucru este imposibil acum. Au fost aleși în funcțiile de conducere din partid de Congres și tot în urma unui Congres se poate lua decizia excluderii. Însă, e posibil ca un Congres să ia deciziile pe care nu și le doresc cei rămași lângă Tăriceanu. Cupă a cerut încă o dată înlăturarea lui Daniel Chițoiu.

Azi în Timișoara…

Președintele ALDE Timiș, Marian Cucșa, dă asigurări că și organizația pe care o conduce susține demersul lui de condamnare a inițiativelor luate de grupul apropiat de lider, în primul rând alianța cu Pro România, apoi renunțarea lui Tăriceanu la candidatura la prezidențiale. „Nu putem să nu vedem managementul defectuos și nici alianța nocivă cu Pro România. Asta cu excluderea este o metodă de șantaj luată într-un for, Biroul Politic, care nu poate lua astfel de decizii.

În mod sigur, Timișul susține tot ceea ce am spus eu și vom da și o rezoluție”, a declarat Cucșa pentru EVZ. Am discutat și cu alți câțiva președinți de filiale, însă unii stau în espectativă, așteaptă să vadă „din ce parte bate vântul”. Organizațiile din Constanța, Iași, Buzău, Hunedoara, Giurgiu îl susțin pe Tăriceanu.

Toate drumurile duc la Parlament

Președintele Klaus Iohannis a declarat, aseară, că nu va semna decretele de numire ale miniștrilor propuși de premierul Viorica Dăncilă. „Doamna prim-ministru, vă spun acum direct și public: trebuie să vă prezentați în fața Parlamentului României pentru o solicitare de validare a Guvernului dumneavoastră”, i-a transmis președintele premierului. Iohannis a spus că nu poate semna sub nicio formă, deoarece ar încălca prevederile Consituției dat fiind faptul că ALDE a ieșit de la guvernare.

