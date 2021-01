Fostul preşedinte al Senatului Călin Popescu-Tăriceanu s-a prezentat vineri la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a-i fi adusă la cunoştinţă începerea urmăririi penale pe numele său pentru luare de mită.

Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis i-a transmis ministrului Justiţiei, Stelian Ion, cererea de urmărire penală a fostului prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu.

Anterior, „în cursul zilei de azi, 12 ianuarie 2020, procurorul general al PICCJ a transmis preşedintelui României referatul de sesizare privind efectuarea urmăririi penale faţă de o persoană care la data faptelor avea funcţia de prim-ministru, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită”, anunțase Parchetul General.

Tăriceanu se află iarăși în vizorul DNA, fiind acuzat de luare de mită. DNA a anunțat că cere Parchetului General sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis pentru începerea urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu-Tăriceanu.

Tăriceanu este acuzat de DNA ar fi primit mita perioada 2007-200. Adică în perioada în care era premier.

„Procurorul-şef al DNA a transmis procurorului general al PICCJ referatul cauzei, în vederea sesizării Preşedintelui României pentru urmărirea penală pentru o persoană. La data faptelor, aceasta avea funcţia de prim-ministru li este acuzată de luare de mită“, se arată într-un comunicat al DNA.

Potrivit DNA, persoana pentru care se cere efectuarea urmăririi penale ar fi primit, în mod indirect, în perioada 2007 – 2008, de la reprezentanţii unei companii austriece foloase materiale în valoare de 800.000 USD. Acestea au constat în plata unor servicii de consultanţă.

„În schimb, acesta şi-ar fi exercitat atribuţiile, astfel încât să fie adoptate o serie de hotărâri de guvern în favoarea companiei. Suma de 800.000 USD, reprezentând un comision din valoarea plăţilor făcute de statul român către companie, ar fi fost folosită în beneficiul demnitarului.

Mai precis, pentru acoperirea unor cheltuieli de campanie electorală, fiind transferată în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore”, susţin anchetatorii.

După aflarea acestei vești, Călin Popescu Tăriceanu a reacționat pe Facebook:

2) în perioada în care am condus Guvernul României nu am făcut decât să intrăm în legalitate cu privire la folosirea de către instituțiile publice din România a licențelor Microsoft, respectiv am procedat la inventarierea numărului de licențe care erau folosite în România de acestea și punerea lor în acord cu contractul semnat de Guvernul României în anul 2004, când nu eram prim-ministru. Cele 4 Hotărâri de Guvern care au vizat acest contract au urmărit doar crearea cadrului legal necesar. Intrarea în legalitate nu poate să fie socotită ca o favoare făcută firmei Microsoft;