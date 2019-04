Tăriceanu ar putea afla foarte curând dacă va fi cercetat de DNA. Cum a fost urgentată procedura

Preşedintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu vrea să lămurească situația lui în raport cu DNA cât mai repede, prin urmare a cerut senatorilor din Comisia juridică să urgenteze procedurile și să poată ajunge în plen, unde să își expună punctul de vedere.





În noiembrie, anul trecut, DNA a solicitat Biroului Permanent al Senatului încuviinţarea începerii urmăririi penale pentru Călin Popescu Tăriceanu. Acesta este cercetat într-un dosar și bănuit că ar fi primit, indirect, 800 000 de dolari de la o companie austriacă pe vremea când era premier, în perioada 2007-2008.

„Colegii mei din Senat şi din Comisia juridică ştiu, le-am transmis solicitarea mea ca să urgenteze elaborarea avizului pe care trebuie să îl prezinte plenului şi le-am declarat că eu sunt dispus în orice moment să vin în faţa plenului pentru a-mi prezenta punctul de vedere", a declarat președintele Senatului. Liderul ALDE spune că are încredere că fiecare membru al comisiei are sufiecientă experiență pentru a analiza dosarul și că nu a sugerat nimănui cum să voteze.

Dosarul întocmit de DNA are zeci de mii de pagini. „Eu am serioase îndoieli în privința faptelor care ar putea sa fie in dosarul care este trimis la Senat. Cu toate ca sunt 73 de volume, ca sa impresioneze, asta inseamna 20.000 de pagini, parerea mea este ca, asa cum s-a intamplat si in dosarul precedent in care am fost acuzat si achitat, este enorm de multa maculatura. Pun acolo o hartie ca sa spuna lumea -domnule daca sunt atat de multe pagini or fi cine stie ce probe deosebite", a declarat Tăriceanu la acea vreme.

Ultima ședință a Comisiei juridice din Senat, cea de marți, când urma să fie discutată cererea DNA, pentru ca miercuri președintele Senatului să poată fi în plen, a fost întreruptă din cauza lipsei de cvorum.

