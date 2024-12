Politica Călin Georgescu, asociat cu un membru CNA și un grup de masoni. Promovau libertatea de gândire







Numele lui Călin Georgescu apare într-un tabel participanții la ”aprinderea luminilor”, primul eveniment important al Marii Loje Naționale din România, în 1993. Conform listei de prezență, la poziția numărul 4 apare Călin Georgescu, aparținând de Loja ”Delta Dunării” cu gradul 3. Un alt document arată că, trei ani mai târziu, a fost înființată Asociația „Delta Dunării”. Nu e o coincidență. Majoritatea fondatorilor sunt masoni.

Conform acestor documente, asociația Delta Dunării a fost înființată de Călin Georgescu, Daniela Viorica Georgescu, Marius Lacraru, Pierre de Hillerin, Codruța de Hillerin, Alexandru Tomescu, Elena Murărescu, Vladimir Schor, Mircea Toma, Nicoleta Doina Toma, Ion Dan Trestieni, Ion Ana Trestieni și Valentin Brițoiu.

Scopul asociației

Asociația Delta Dunării avea ca scop „promovarea libertății de gândire și creație, a unei educații moderne, a schimbului liber de opinii și informații pe baza respectării a principiilor umanitare și democratice, a tradițiilor și moștenirii poporului român”.

Unul dintre fondatori, Mircea Toma, este mebru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA). Acesta a recunoscut faptul că a înființat asociația „Delta Dunării” împreună cu Călin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezindețiale.

"Am fost membru fondator”

„Cred că a fost cândva. A fost în epoca aceea din anii ’90 și ceva. Am ajutat la nașterea societății civile din răsputeri. Am făcut parte din 14 asociații. Confirm cu sufletul deschis că am fost membru fondator”, a declarat Mircea Toma pentru defapt.ro.

Acesta spune, însă, că Asociația „Delta Dunării” „probabil a rămas doar înființată”.

Mircea Toma a spus că, cel mai probabil, asociația a fost înființată după o întâlnire „la beri”.

„Toată lumea se întâlnea la beri. Sunt membru și în Fundația pentru Psihanaliză", a mai spus el.

Călin Georgescu spune că nu e mason

Călin Georgescu a declarat în nenumărate rânduri că nu este mason.

"Da, evident, nu sunt mason. Fiecare înțelege ce dorește și înțeleg puțini despre ce este vorba și cum funcționează acest sistem internațional foarte complet și foarte complicat", a spus el.