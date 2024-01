Calendarele vechi pe care colecționarii plătesc o mică avere

Colecționarii de calendare au un motiv de bucurie. În Statele Unite calendarul din anul 1996 a ajuns să coste 100 de dolari. Pe lângă faptul că anul 1996 și 2024 au în comun faptul că ambii sunt bisecți, asemănările nu se opresc aici.

Goana după calendare

Datele din ambele calendare cel din 1996 și cel din acest an se potrivesc perfect. De exemplu, fiecare început de an a picat într-o zi de luni.

Mai mult în 1996 au avut loc Jocurile Olimpice din Atlanta, iar în acest an Franța va găzdui Olimpiada în luna iulie. Tot în acest an au loc și alegerile prezidențiale din Statele Unite, exact ca în 1996.

Și asemănările continuă. Glumele şi referinţele despre anii ’90 sunt din nou la modă și abundă pe reţelele de socializare. În special cele despre filmul „Matilda” şi Tom Cruise care a debutat 1996 în primul lungmetraj din franciza „Mission: Impossible”. Internauţi au dat buzna în pivnițe pentru a scotoci după calendarele din 1996.

I know 2024 is going to be fun! I get to reuse my 1996 @JanetJackson calendar this year 🙌🏾🙌🏾🙌🏾 pic.twitter.com/UW7gS9Qy6x — Mikki Devine (@mikdev) January 3, 2024

Se vând și cu 150 de dolari

O fotografie devenită virală cu peste 2 milioane de vizualizări ilustrează un calendar cu actorul Jonathan Taylor Thomas care a jucat serialul Home Improvement”, extrem de popular în Statele Unite.

„Pentru informarea dumneavoastră, dacă aveţi acest calendare din 1996 cu Jonathan Taylor Thomas, datele se potrivesc cu cele din 2024. Aşa că îl puteţi refolosi”, a precizat un internaut pe rețeaua de socializare X, fostul Twitter.

Just FYI, if you have this 1996 Jonathan Taylor Thomas calendar, the dates match up with 2024, so you can use it again. pic.twitter.com/c6Fhk6amJ2 — SpaceMonkeyX (@SpaceMonkeyX) December 19, 2023

Un alt utilizator a scos de la naftalină un calendar de la ”Blockbuster”, o firmă de închirieri video în care apar cele mai bune producții cinematografice din 1995 care urmau să fie lansate anul următor și pe casetele VHS. Nostalgicii au revăzut postere cu „Batman Forever”, ”Casper” sau ”Pocahontas”.

Calendare cu Pamela Anderson, o adevărată comoară

Unde altundeva pot fi vândute sau achiziționate adevărate colecții de calendare, dacă nu pe site-ul Ebay. Doar că, prețul unei astfel de ”bijuterii” variază de la 20 la 100 de dolari în funcție de personaj. De exemplu, cel cu Pamela Anderson, în care starleta apare pe posterul serialului „Home Improvement” sau Baywatch se vinde cu 150 de dolari.

Just FYI, if you have this 1996 Pamela Anderson calendar, the dates match up with 2024, so you can use it again. pic.twitter.com/HXaBjgy6gZ — Fudge🍫 (@Danfudge) December 20, 2023

Posesorii acestor calendare vor trebui apoi să aştepte până în anul 2052 pentru a le utiliza din nou, la fel ca pe cele din 2024.