După un mariaj de doar 12 zile, cu producătorul Jon Peters, Pamela Anderson s-a așezat confortabil în brațele unui bărbat mai tânăr decât ea. Conform unor surse din anturajul lor, Pamela și Dan sunt împreună de „ceva timp”.

„E foarte fericită. Și au fost împreună pe toată durata pandemiei. Ea e foarte fericită, iar el a ajutat-o să-și pună la punct casa din Vancouver Island”, a spus o sursă.

În ianuarie, Pamela Anderson și Jon Peters s-au logodit, în mare secret, în Malibu și și-au promis că vor face nunta în curând. La doar 12 zile de la eveniment, cei doi s-au despărțit cu scandal. El a părăsit-o prin SMS.

Jon Peters, în vârstă de 74 de ani, a spus că i-a plătit toate datoriile Pamelei Anderson și i-a dat sume enorme pentru a-și achiziționa o nouă garderobă. După ce a investit enorm, bărbatul a fost părăsit.

La scurt timp după despărțire, actrița dezvăluia că ar vrea să se mai mărite măcar o dată în viața ei, înainte de a muri.

„Doar o dată. Doar o dată, te rog, Doamne. Doar o singură dată! Am fost măritată de trei ori. Oamenii cred că am fost căsătorită de 5 ori. Nu știu de ce. Am fost măritată cu Tommy Lee, am fost măritată cu Bob (Kid Rock – n.red.) și cu Rick (Salomon – n.red.). Asta-i tot. Trei căsnicii. Știu că e mult, dar e mai puțin de 5”, a spus Pamela.

Apropiați ai artistei spun că aceasta de întâlnea în secretm în unele nopți, la Malibu, California, chiar cu două săptămâni înainte de a se despărți de Peters

„Viața este o călătorie și dragostea este un proces. Având în vedere acest adevăr universal, am decis reciproc să amânăm formalizarea certificatului nostru de căsătorie și să ne punem credința în acest proces”, a spus Pamela Anderson, potrivit foxnews.com .