Călătorie prin istoria artei cu „meme” Bernie Sanders. Acesta a purtat o haină de iarnă utilitară marca Burton și celebrele – deja – mănuși realizate din pulovere reciclate și căptușite cu fleece, oferite cadou de o profesoară de liceu din statul său natal.

„Încercam să mă încălzesc și să fiu atent la ce se întâmplă”

Bernie este fotografiat stând izolat pe un scaun, cu o privire încruntată, cu masca de protecție ușor asimetrică și cu mâinile încrucișate, îmbrăcate cu mănușile devenite fashion statement. El a declarat ulterior, în emisiunea lui Seth Meyers: “încercam să mă încălzesc și să fiu atent la ce se întâmplă”.

Această imagine a iubitului senator a devenit virală. Sute de meme-uri au apărut instant, pe toate rețelele de socializare.

Dar un gen de meme a ieșit cel mai mult în evidență: Sanders așezat printre unele dintre cele mai apreciate opere de artă ale umanității.

Găsiți-l pe Bernie!

Într-o perioadă în care nu putem vizita muzee de artă sau galerii, geniul creativ se regăsește din plin pe fluxurile rețelelor sociale: găsiți-l pe Bernie!

Așadar, apare în postarea de pe Twitter a Muzeului Phillips de Artă Modernă din Washington. Orașul este închis din cauza COVID-19, dar angajații muzeului nu vor să uităm arta și modul de a o viziona, așa că Bernie apare în fața unor lucrări de Mark Rotko, în lucrarea lui Auguste Renoir „Petrecere la prânz cu barca”, precum și în fața instalației lui Wolfgang Laib, Wax Room (Camera de ceară).

„The Artist is Present”

MOMA (Muzeul de Artă Modernă din New York) nu se poate abține și are un post în care celebra imagine a lui Bernie Sanders este așezată în fața artistei Marina Abramovich, înlocuindu-l pe Ulay în performanceul The Artist is Present (Artistul e prezent) din anul 2010, iar în postare se scrie: Bernie nu a plâns în timp ce a stat vis-a vis de Marina Abramovich (așa cum s-a întâmplat în realitate, în timpul performanceului).

Un alt meme ni-l arată pe Bernie Sanders în mijlocul celebrei lucrări „Duminică după amiază pe insula La Grande Jatte” a la fel de celebrului pictor francez George Seurat.

Lucrarea se află la Institutul de Artă din Chicago și este cea mai cunoscută lucrare ce ilustrează curentul pointilist.

Bineînțeles că nu putea lipsi un meme cu Cina cea de taină a lui Da Vinci. Astfel, imaginea senatorului apare în dreapta Mântuitorului, ușor în spate.

De asemenea, Muzeul de Artă din Philadelphia a postat câteva tweeturi cu lucrări celebre aflate în patrimoniul lor, în care apare meme-ul cu Bernie.

Și Muzeul de artă din Toledo își răsfață admiratorii cu umor, plasându-l pe Bernie între “oamenii cool” ai lucrării lui Thomas Keyser, “The Syndics of the Amsterdam Goldsmiths Guild”.

Comentariile acestor postări sunt savuroase, oamenii într-adevăr considerându-l pe Bernie Sanders “vedeta” ceremoniei de inaugurare a președintelui SUA.

Donații pentru Meals on Wheels

Senatorul de Vermont a profitat de valul stârnit, și a creat un hanorac imprimat cu fotografia celebră. Toate încasările sunt destinate programelor Meals on Wheels din statul natal al lui Sanders.

Hanoracul costa 45 dolari și este fabricat în Statele Unite. Din cauza cererii uriașe, în prezent este epuizat, o comandă putând dura până la 8 săptămâni până la primirea articolului.