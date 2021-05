Călătoria în UE se complică. Cristian Terheş acuză: Certificat odios. Aşa a descris politicianul documentul pe care mai-marii de la Bruxelles ar dori să-l impună cu anumite condiţii, care în viziunea acestuia încalcă libertăţile cetăţenilor.

„Dacian Cioloș confirmă că se negociază la greu «compromisuri» pe drepturile și libertățile cetățenilor UE în vederea implementării «Certificatului UE Covid-19».

Călătoria în UE se complică

După ce Dacian Cioloș și grupul Renew Europe, la fel cum a făcut-o și grupul PPE din Parlamentul European, au susținut a priori aberația introducerii unui «certificat» european care să «faciliteze» (în fapt, să condiționeze, cu precădere, de primirea vaccinului) libertatea de circulație a oamenilor în UE, iar ulterior au votat în proporție covârșitoare pentru acest «certificat», acum vine și scrie pe Facebook că s-a ajuns la un «impas», deoarece statele nu vor că testările să fie gratuite pentru oameni. (notă 1)

S-au grăbit să impună restricții și un vaccin experimental, despre care nimeni nu știe nimic sigur, după cum a recunoscut și comisarul Reynders Didier (notă 2), dar acum se găsesc în impas și se contrazic între ei, trebuind «să fie găsită o soluție de compromis» pe încălcarea drepturilor oamenilor.

Au votat vaccinul, dar testarea gratuită nu e votată și aprobată încă. Vă scapă logică? Și mie! Când am ieșit public și am arătat abuzul acestui «certificat» față de oameni, mai ales că impune indirect vaccinarea, care e gratuită, în timp ce testarea va fi plătită de cei care vor să călătorească, reprezentanții USR PLUS și PNL au dat asigurări în presa din România că au cerut ei ca și testările să fie gratuite.

Da, cu gura au cerut, dar în regulament/lege nu există o asemenea prevedere, Comisia Europeană argumentând că nu are competență să ceară statelor să ofere teste gratuite. Bine că are competență să ofere vaccinuri gratuite, plătite tot cu bani de la buget.

Cristian Terheş acuză: Certificat odios

Dacian Cioloș confirmă acum atât că toți aceștia v-au mințit, cât și adevărul celor pe care eu vi le-am spus cu privire la acest certificat odios. Situația pe care au generat-o la nivel european cu aceste restricții este atât de aberantă încât nici măcar soția lui Dacian Cioloș nu înțelege regulile schimbate din mers, e confuză și se simte discriminată la sosirea în România, pentru că e carantinată deși are anticorpi după ce a trecut prin boală. Dacă nici ea nu înțelege, și o înțeleg, oamenii de rând ce să spună?

Mai mult, Dacian Cioloș susține că acest «compromis» e necesar pentru că «cetățenii Uniunii să își recâștige libertățile dinaintea crizei sanitare». Drepturile și libertățile fundamentale sunt ale oamenilor prin naștere, dar au fost încălcate abuziv de politicieni.

Inalienabilitatea drepturilor fundamentale se vede că e negată de Dacian Cioloș, care dorește că drepturile și libertățile fundamentale să fie «recâştigate» de oameni, asemenea unor privilegii, de acceptarea abuzivului «certificat UE Covid-19».

Acum se cere oamenilor să renunțe la dreptul lor absolut asupra integrității fizice și la dreptul de a dispune cum consideră asupra propriului corp, în schimbul privilegiului de a circula în UE. Care va fi următorul «compromis» negociat de acești politicieni pe seama drepturilor și libertăților fundamentale ale oamenilor?

Nimeni nu are dreptul să se folosească de voi

Dragi români, un lucru treuie să știți: nimeni nu are dreptul să se folosească de voi și să va încalce drepturile și libertățile voastre în numele propriilor interese politice! Nu va lăsați șantajați și nu cedați în fața lor!

Eu, din poziția mea, voi face tot ce ține de mine pentru a vă arăta adevărul și mă voi lupta pentru ca drepturile și libertățile tuturor să fie respectate!

Pentru Dacian Cioloș și colegii lui care susțin «certificatul» nu am decât un singur mesaj: renunțați la implementarea abuzivului certificat care condiționează libertatea de circulație în UE și redați oamenilor libertatea necondiționat!

Nota 1 – postarea lui Dacian Cioloş

https://www.facebook.com/dacianciolos/posts/4004498322920756

Nota 2 – ce a spus comisarul Reynders Didier în Parlamentul European despre vaccinuri

https://www.facebook.com/CristianVTerhes/posts/817759212182134”, a scris Terheş pe Facebook.