Astfel, colegul deputat USR-PLUS, Mihai Badea, a prezentat pe o pagină de socializare două fotografii în care apare când călare, când mângâind animalul. Diferența față de Bulai este că Badea apare în costum cu cravata, impecabil. Bulai în chiloți scurți.

Prietenul, călare se cunoaște

„Pare să fi venit momentul potrivit să scot de la naftalină niște poze cu calul”, a transmis Mihai Badea.

Cu câteva zile în urmă, într-o postare pe Facebook, deputatul USR-PLUS, Iulian Bulai, și-a pus și o poză în care apare la bustul gol, călărind un cal. Evident că poza respectivă s-a viralizat pe rețeaua de socializare, stârnind mii de reacții.

Calul Kemal și un deputat

Luat în râs de cei mai mulți, deputatul s-a simțit dator să dea explicații.

„Nu este un fake, dar aparține sferei personale, cu mult timp înainte ca eu să fiu implicat politic.

Fotografia este de acum 8 ani, uitată pe un blog personal. Iată povestea ei:

Eram îndrăgostit de o tipă. Am plecat împreună în Asia. Amândoi studenți. Ne-am hotărât să ne căsătorim religios la Beijing. Și să facem fotografii la Marele Zid Chinezesc. Am invitat la nuntă doi prieteni buni din Europa. Ei au fost nașii noștri.

Ne-a ieșit. Așadar, ne-am gândit la pasul doi – am hotărât să ne căsătorim și civil.

Fiind un cuplu internațional, cea mai apropiată ambasadă în care puteam să oficiem căsătoria era cea din Kuala Lumpur, Malaezia. La 6 ore de zbor de Beijing. De data asta, fără nași invitați. De fapt, nașii au fost niște stagiari pe care i-am întâlnit pe loc, și niciodată din nou după acel moment. Ceremonia a avut loc la etajul 56 al unui zgârie-nori de lângă blocurile gemene din marele oraș.

Acolo am fost mai multe zile la plajă. M-am dat cu parașuta și am călărit un cal. Îl chema Kemal și avea un stăpân desculț, cu zâmbet curat și larg.

Asta e povestea acestei fotografii. Au trecut de atunci 8 ani. Mă bucur de fiecare dată când mă gândesc și la luna de miere, și la plimbarea cu calul pe plaja din Batu Ferringhi, lângă Georgetown, pe Insula Penang.

După 4 luni, am ajuns acasă și am avut o petrecere de nuntă ca-n povești, cu familie, prieteni de aproape și de departe, fanfară moldovenească și multă voie bună. Fără cai în peisaj.

După 8 ani, ochelarii de tocilar îs puțin mai rotunzi, părul la fel de scurt, tot fără bicepși antrenați, și cu o umbră de burtă pierdută sub cămașă. Îs cu aceeași tipă și avem doi copii minunați.

Nu aveam habar atunci că urma să fiu politician și că săracul Kemal avea să ajungă vedetă la Antena 3, pe alte posturi de televiziune și pe toate rețelele de socializare”, a scris pe pagina sa de Facebook, Iulian Bulai.

Imagini călărind un cal de lemn?

Este de așteptat ca și alți pluseriști să sară în ajutorul lui Bulai și să se fotografieze ori să umble prin arhiva personală, pentru o poză cu vreun cal. Indiferent de sex sau culoare.

Rămâne deschisă întrebarea, care dintre prieteni va prezenta dovada că a călărit și un cal de lemn.