Câinele de la sediul PNL, apărat de Ludovic Orban: „Cu Toby ce-aţi avut?”. Cea mai recentă „răfuială” politică

Scandal monstru între Forţa Dreptei şi PNL. Ludovic Orban i-a acuzat pe foştii colegi că nu au avut grijă de câinele PNL, Toby. Acesta a fost trimis la un adăpost de animale și a devenit agresiv. Paznicul care se afla la fața locului a ajuns la spital.

Câinele Toby a scăpat la sediul din Modrogan și nimeni nu l-a supravegheat. Orban consideră că animalul a reacționat normal și că vina a fost a oamenilor care nu i-au oferit atenție.

„Câinele a muşcat paznicul din curtea PNL de patru ori. Acum câinele e la un adăpost”, potrvit sursei citate. Precizările vin după ce foştii colegi din PNL, acum la Forţa Dreptei, i-au acuzat pe liberali că nu ar fi în stare nici să aibă grijă de un câine. „Pe mine m-aţi…, dar cu Toby ce-aţi avut? În 2017 o amică m-a rugat să găsesc o soluţie pentru căţelul ei, pentru că nu mai avea posibilitatea să aibă grijă de el. Acasă nu mai puteam să îl iau, pentru că aveam deja 3. Am întrebat mai mulţi colegi dacă nu pot să îl adopte şi, până la urmă, am decis să îi oferim «casă» lui Toby la sediul PNL, care are şi o curte foarte spaţioasă. Nimeni nu a avut nicio obiecţie”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook. Acesta consideră că animalul a fost dus „fără niciun motiv” la un adăpost.

Ce spune Protecţia Animalelor din CJ Ilfov

Hilde Tudora, şefa biroului Protecţia Animalelor din cadrul CJ Ilfov, a povestit că a aflat la telefon de paznicul mușcat de câine și că Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, cunoscut pentru ajutorul oferit animalelor, s-a ocupat de Toby. Aceasta a mai precizat că Ludovic Orban se folosește de incident pentru a face o dezbatere politică.

„Toby e bine. A ajuns în grija mea şi a colegilor mei. Povestea pe scurt: zilele trecute m-a sunat cineva de la PNL şi mi-a zis că Toby l-a muşcat pe paznic şi m-a întrebat dacă-i pot găsi un loc în altă parte, în ideea în care eu lucrez la CJ Ilfov, iar Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, ştie toată lumea, salvează o grămadă de animale. Mi s-a spus clar că domnul Orban fusese sunat, ştia de situaţie. Toby a fost lăsat liber prin curte, să alerge, iar la un moment dat a venit cineva străin, el a început să latre, paznicul l-a luat să-l bage în ţarc şi Toby l-a muşcat. La muncă avem câini bătrâni şi cu probleme. Mai avem mulţi alţii internaţi. Luăm mereu câini de pe stradă. Din lipsă de spaţiu, eu am decis să-l ducem pe Toby temporar în adăpostul Brăneşti. E cel mai ok adăpost public.

Modern, curat, cu angajaţi dedicaţi, care iubesc enorm animalele. În paralel, am stabilit să-i facem săptămâna viitoare nişte fotografii frumoase ca să-l promovăm pentru adopţie. Eu şi colegii mei fix cu asta ne ocupăm, facem campanii de adopţie. Ieri dimineaţă, m-a sunat o altă persoană, prietenă foarte bună cu domnul Orban. M-a întrebat unde e Toby, i-am dat toate detaliile, a şi fost să-l vadă. Ba chiar mi-a spus că admiră munca pe care o fac, după ce i-am spus clar că-l vom promova pentru adopţie pentru că locul câinilor nu e în adăposturi ori în ţarcuri. Mai mult, domnul Orban a fost în dimineaţa asta să-l vadă pe Toby, s-a jucat puţin cu el şi i-a făcut câteva poze. Domnule Ludovic Orban, cu tot respectul, nu e cazul să facem din Toby un subiect de dezbatere politică! Minunat era să-i fi găsit familie de mult timp. A stat cinci ani într-un ţarc. Găsesc eu familii minunate pentru animale, dar dumneavoastră, la notorietatea pe care o aveţi?! Acum practic mai stă o perioadă scurtă tot într-un ţarc. În orice caz, Toby e un câine absolut minunat, super iubitor. Nu ştiu exact cum a fost episodul cu paznicul, dar probabil Toby a răspuns cu agresivitate de teamă. S-o fi speriat. Sunt sigură că-i vom găsi un cămin adevărat”, a scris pe Facebook Hilde Tudora, potrivit Adevărul.