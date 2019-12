Mi s-a părut o întrebare justificată având în vedere că suntem în plin sezon de cadouri și, de multe ori, în febra cumpărăturilor se întâmplă să nu fim foarte inspirați. De la an la an, ajungem să colecționăm cadouri inutile, cum ar fi căni cu Moș Crăciun, globuri decorative și tot felul de alte accesorii găsite pe la târgurile de Crăciun.

E destul de simplu. Atunci când se întâmplă lucruri bune, avem sentimente pozitive – suntem entuziasmați, ușurați, mândri și, probabil, fericiți. Problema e că fericirea de obicei nu ține mult. Entuziasmul pe care îl simțim după ce ne-am satisfăcut o plăcere dispare odată cu trecerea zilelor de la momentul în care ne-am simțit fericiți. Acest fenomen este cunoscut în psihologie ca adaptarea hedonică, care se referă la faptul că fericirea pe care o simțim după un anumit eveniment sau activitate se diminuează de fiecare dată când experimentăm acel eveniment.

Totuși, acest lucru nu explică de ce a oferi celorlalți cadouri de Crăciun, an de an, nu ne face mai puțin fericiți după ce îl experimentăm periodic. Atunci când oferim cadouri de Crăciun, ne oferim în primul rând nouă o experiență autentică și fără să ne dăm seama alegem ce credem că l-ar bucura pe cel pentru care facem achiziția, dar în primul rând ținem cont dacă ne place chiar nouă! Puțini sunt cei care cumpără ceva pentru a-l face cadou dacă nu-i place!

Această experiență ne destinde, ne relaxează și ne scoate inevitabil din stresul cotidian. În altă ordine de idei, cadourile de Crăciun trasează o diferență semnificativă între alegerile pe care le fac bărbații în comparație cu alegerile făcute de femei. Femeile tind să fie mai sentimentale în ceea ce privește oferirea de cadouri și să atașeze multă semnificație cadourilor specifice. În timp ce bărbații tind să își dorească și să ofere cadouri care sunt practice și funcționale.

Această diferență tinde să ne scoată din zona de confort pentru că nu avem certitudinea că pachetul de sub brad conține ceea ce ne așteptăm să primim. În funcție de starea noastră emoțională, într-un an este posibil să ne facă plăcere să oferim cadouri mai mult decât să primim și invers, însă nimic nu este frumos decât reacția copiilor atunci când își desfac cadourile de Crăciun.

Poate pentru că de Crăciun ne amintim de copilul din noi și poate de propriile experiențe legate de această perioadă din an. Așa se face că adaptarea hedonică este „păcălită” an de an de diverși factori care reușesc să ne facă să simțim magia sărbătorilor de iarnă, în fiecare an. Deși este fascinant să înțelegem psihologia din spatele oferirii și primirii cadourilor de Crăciun, este de asemenea cel mai bine să nu analizăm prea mult lucrurile.

Crăciunul înseamnă să petreci timp cu cei dragi și să te distrezi. Dacă faceți schimb de cadouri în acest an, amintițivă doar că acesta este gândul care contează cu adevărat.

Te-ar putea interesa și: