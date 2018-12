Cadoul perfect pentru femeia iubita

Femeile adora sa primeasca des cadouri, special de la persoana iubita, care prin gesturi de acest fel, fie ele cat de mici, demonstreaza cat de puternice sunt sentimentele fata de persoana care le sta alaturi.





Cadourile reprezinta acele mici gesturi care le fac pe femei sa vada cat de apreciate sunt de persoana iubita.

A face un cadou nu trebuie sa fie o rutina doar pentru ocaziile speciale ci si in zilele in care o mica atentie ar putea-o scoate dintr-o dispozitie neplacuta pe iubita sau sotia ta. Importanta unui cadou nu consta in valoarea materiala a acestuia, ci in gestul pe care il faci oferindu-i-l persoanei iubite, deoarece, in final, intentia este cea care conteaza.

Daca esti in cautarea unui cadou pentru iubita ta, atunci trebuie sa fii constient ca posibilitatile sunt numeroase. De la atentii mici precum o cutie de bomboane, un buchet de baloane in forma de inimioare, un parfum, si pana la un ceas, rochii lungi ieftine sau genti, atunci cand vine vorba de cadouri penru persoana iubita, posibilitatile sunt infinite.

Uneori, sa gasesti cadoul potrivit pentru iubita poate fi destul de complicat. Fiecare femeie este unica, are anumite gusturi, insa toate femeile au aceeasi pasiune: imbracamintea si incaltamintea. Orice femeie vei intreba, iti va spune mereu ca nu are suficienti pantofi sau rochii in garderoba sa.

Astfel ca, daca ii stii marimile iubitei tale, si cu siguranta trebuie sa le stii, atunci cu o rochie nu vei da gres niciodata. Exista numeroase modele, astfel ca, indiferent de anotimp, vei avea de unde alege. Exista rochii de vara, modele potrivite pentru toamna, rochii de seara, de zi, rochii ce pot fi asortate indiferent de momentul zilei in care vor fi purtate sau de evenimentul la care va participa.

Daca esti insa la inceput de relatie poti incepe cu atentii mici, deoarece cu siguranta vei avea timp suficient sa ii faci persoanei iubite cadouri dintre cele mai diverse de-a lungul timpului.

Bomboanele de ciocolata sunt acel gen de cadou care nu da niciodata gres. Ofera-i iubitei tale ciocolata sau bomboane de ciocolata drept cadou si sigur va fi foarte incanata. Iti poti surprinde iubita oricand, fara niciun motiv, cumparandu-i ciocolata preferata, insa atunci cand vine vorba de o ocazie speciala poti opta pentru o cutie de cocolata mai scumpa, pe care nu si-o cumpara in mod normal. Acest gest o va surprinde placut.

Florile reprezinta cel mai popular cadou din toata lumea. Si chiar daca ai auzit vreodata o femeie spunand ca ei nu ii place sa primeasca flori, credeti-ma, poti oferi flori unei femei in foarte multe situatii si cu siguranta ii vei smulge un zambet.

Persoanei iubite trebuie sa ii oferi flori in special la aniversare, la onomastica, de Valentine’s Day sau de Dragobete. Bineinteles ca o poti surprinde cu un buchet mare de flori si in orice alta zi si cu siguranta va aprecia gestul. Asadar, fii spontan si impresioneaz-o de fiecare data cu un buchet diferit.

Majoritatea femeilor sunt inebunite dupa parfumuri. Pentru a nu da gres cu un astfel de cadou trebuie sa afli ce tip de perfumuri ii plac iubitei tale: mai dulci, mai feminine, mai tari, florale, etc? Cand vine vorba de idei de cadouri pentru iubita, parfumurile se numara printre primele optiuni. Este un cadou perfect pe care un barbat il poate oferi iubitei sale.

