Elena Udrea este născută pe 26 decembrie. Așa că atunci când a postat în data de 25 decembrie pe Fb o fotografie cu soțul, Adrian Alexandrov și fetița lor, Eva Maria, a primit o serie întreagă de urări. Din cele peste 500 de comentarii doar o mică parte erau negative, restul fiind urări de Crăciun.

Câțiva știau că astăzi este ziua ei de naștere, așa că i-au urat și La mulți ani!

Cea mai amplă urare a aparținut unui foarte vechi admirator, Antonel Alexandresccu:

„Astăzi este ziua ta de naștere, ELENA, o zi care are și încărcătura spirituală pe care Crăciunul i-o conferă – fiind astfel sub semnul #divinității….

Se explică astfel de ce ești atât de specială, având locul tău bine definit în mentalul colectiv.

#EVA #MARIA va crește sub privirile iubitoare ale unei mame celebre, fapt care-i va aduce un mare plus în consolidarea personalității…

Să te bucuri fără sincope de familia ta frumoasă, bucuriile să-ți fie permanent tovarășe de viață și sănătatea să nu te părăsească niciodată, #Elena ! #LA #MULȚI #ANI !”.