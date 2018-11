Ca să aibă și el un job, Dacian Cioloș îi dă brânci lui Iohannis și dă peste cap Opoziția

Fostul premier Dacian Cioloș, într-o vreme ținut ca sfintele moaște de toate partidele de dreapta, inclusiv de președintele Klaus Iohannis, a ieșit la atac. Sâmbătă l-a atacat pe cel care l-a făcut premier, pe Iohannis, iar duminicăși-a îndreptat tirul către PNL, partidul care a defilat cu el în campanie. Liberalii spun că și-au făcut cruce când au scăpat de el deoarece singura strategie a lui Cioloș era să muncească cineva pentru el, iar el să apară, după multe ifose, ca un guest star. Acum a găsit altă formațiune care să facă asta: USR. Dar și acolo a ieșit cu scandal după ce Dacian Cioloș s-a așezat în fruntea listei pentru alegerile europarlamentare.





Numai liberalii știu prin ce coșmar au trecut în 2016, în campania pentru alegerile parlamentare, cât au fost înjurați de propriul electorat și câți s-au delimitat de PNL după ce l-au pus pe afișe și pliante pe Dacian Cioloș. Primari liberali, dar și simpatizanți (din județele Neamț, Alba, Hunedoara) au cerut conducerii să îl elimine pe Cioloș deoarece nu doar că nu trecea „proba stâlpului”, dar producea și multă enervare.

„În acea campanie a ieșit un scandal mare. Am negociat cu el până la mijlocul campaniei să apară pe afișe, a tot făcut nazuri. De acolo a început totul, atunci am văzut ce fel de om e. Voia să fie ca apa sfințită, dar, de fapt el voia doar funcție. Când Alina Gorghiu i-a propus să vină în PNL a zis că vine dacă e președinte și dacă nu are contracandidat”, ne-a relatat o sursă din PNL despre acea perioadă.

Pas cu pas, direct la Iohannis

Nimeni nu știe cu ce se ocupă Dacian Cioloș de când nu mai este premier, din ianuarie 2017. A înființat Mișcarea România Împreună și de ceva timp se străduiește să scoată actele partidului derivat din mișcare. După ce dispăruse din spațiul public, recent a apărut pe scena politică, de unde a lansat atacuri în rafală. Primul a fost chiar președintele Iohannis. Cioloș a început să-i dea sfaturi și să-i facă reproșuri subtile celui care a condus „guvernul meu” instalat după ce „a fost nevoie să moară oameni” pentru ca Guvernul Ponta să demiosioneze.

„Cred însă că Preşedintele României, în momentul de faţă, are nevoie să fie, sau românii au nevoie ca Preşedintele României să fie mult mai dătător de încredere (...) Poziţia de Preşedinte, aşa cum o simt eu, are nişte prerogative formale şi are nişte prerogative morale, lumea aşteaptă într-adevăr mult mai mult decât permite Constituţia de multe ori de la preşedinte, dar cred că preşedintele trebuie să găsească modalitatea prin care, respectând Constituţia, să dea în permanenţă acea încredere oamenilor care l-au investit”, a declarat sâmbătă Cioloș. Președintele nu i-a răspuns încă.

Atac la liberali

Duminică, cu apetitul deschis pentru atacuri la adresa foștilor susținători, Dacian Cioloș a scris pe Facebook o serie de reproșuri și sfaturi pentru liberali, cu care acum nu se mai vede în aceeași căruță. „Din păcate, o spun cu un mare regret, PNL se regăseşte în această zonă a clasei politice vechi şi refuză cu obstinaţie să se reformeze şi să vină alături de noi într-un proiect de reformare profundă a societăţii româneşti. Un proiect cu accent pe bunăstare. Ei aşteaptă să cadă PSD natural şi ei să le ia locul”, a scris Cioloș. După care, a făcut reclamă pentru USR, formațiunea pe lista căreia s-a instalat: „USR face o treabă excelentă la nivel organizatoric şi mă bucur să văd că există energie multă şi bine articulată”.

A dus-o bine cu toată lumea, în special cu PSD

Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a dedicat lui Dacian Cioloș o lungă listă de aduceri aminte, în special de PSD-ul împotriva căruia spune acum Cioloș că luptă.

„Adevărul e că nu prea are cu cine să lupte în PSD pentru că dumnealui a trăit foarte bine în perioada PSD. Noi am avut o înţelegere pe care domnul Cioloş nu a respectat-o. De exemplu să cureţe administraţia publică de PSD. L-a avut acolo pe domnul Dâncu. Secretarii de stat, prefecţii, preşedinţii de agenţii, aproape toţi manageri de compani puşi de PSD au fost lăsaţi în funcţie, în timp ce PSD era perceput ca fiind în Opoziţie, dar de fapt era la putere. Din cauza aceste percepţii false induse, practic PSD şi-a menţinut puterea, şi nerealizările Guvernului Cioloş au fost trecute în contul PNL”, a declarat Orban.

Pagina 1 din 2 12