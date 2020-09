Într-un interviu acordat pentru revista Ciao, Buzdugan a declarat că relația lui cu Monica este bazată pe încredere și prietenie.

„Eu am avut bucuria să mă întrețin singur încă de la vârsta de 15 ani când m-am dus la Opera Română din Iași și eram colaborator acolo la figurație. Făceam figurație la Operă și la Teatrul Național, erau în aceeași instituție. Și luăm bani pe colaborare, bani cu care puteam să îmi iau prăjituri, suc, să îmi cumpăr o haină. Și de la vârsta de 15 ani mi-am câștigat singur existența. Simțeam că cresc, ai mei nu aveau bani pentru că mama era casnică, eu m-am născut la 7 luni, aveam un kilogram și o sută, și a trebuit să renunțe mama la serviciu ca să aibă grijă de mine. Tata avea un singur salariu și trăiam dintr-un singur salariu cu toții. Eu, mama, tata și încă un frate.

Cu primii bani câștigați mi-am luat geacă de iarnă, lucruri de-astea, haine și mai ieșeam din când în când pe la cofetărie prin Iași. Deci am muncit de mic”, a spus Buzdugan.

„Pe minus, ca la toată lumea, cred. Sau, nu știu, poate alții au dat-o bine, le dorim succes, să se bucure și să îi mulțumească lui Dumnezeu că sunt bine. Da, a fost o perioadă fără bani, fără evenimente, o perioadă pe minus material, dar pe plus pe plan familiar pentru că nu am mai stat împreună, nu am mai citit împreună, nu ne-am mai bucurat împreună unii de ceilalți ca în perioada asta. Eu sunt un om care văd și cred că toate lucrurile se întâmplă cu un scop și am luat mai mult partea bună din toată treaba asta”, a mai spus Buzdugan.

În ceea ce privește relația cu Monica, soția sa, Buzdugan a declarat că „eu am și fost plecat mult de acasă, plecam dimineața, veneam seara, în weekend aveam evenimente prin țară, mai răruț că e mai drăguț…Nu știu dacă e neapărat asta, adică faptul că eram ocupat. Ne-am bucurat unul de altul și de faptul că am fost un om liber. Dacă voiam să ies din casă, să mă văd cu prietenii sau ea să iasă cu colegele, cu prietenele, nu a fost nicio chestie. Un spirit de libertate. Pentru mine libertatea este esențială. Ca structură, nu știu dacă e chestie care ține de zodie. Când văd cunoștințe care ca să iasă la o bere trebuie să recurgă la tot felul de artificii, zic de ce e așa de complicat când poți să îi spui că ieși cu prietenii, te plimbi cu bicicletele…

La un moment dat plecam dimineața și veneam seara, aveam o pasiune pentru fotografie și mergeam cu un prieten să pozăm diverse și spuneam am plecat cu cutare și vin peste o oră, era simplu să spun unde sunt și ce fac. Libertate mai mare ca mine nu cred că a avut niciun bărbat. Eu mai am o teorie că lanțul ți-l stabilești singur.

Bărbații în ziua de azi au tendința de a se lăsa dominați, pentru că în primul rând nu au încredere în ei, „nu pot să îi spun că mă duc cu băieții pentru că se supără”. Mărimea lanțului o stabilim singuri. Dacă vrei să aibă lanțul 2 cm, rămâi acolo și ai să suferi ca un câine, dacă vrei să ai libertate mai mare, păi ți-o iei tu singur. Dacă ar fi fost situația să fiu controlat, bătut la cap de la începutul relației, că am avut relații în care mă trezeam cu domnișoara respectivă unde spuneam că mă duc sau afla de la prietenele prietenilor și mă trezeam acolo cu ea.

Îi spuneam că nu e ok pentru că mă face de râs, e rușinos, înjositor și pentru mine și pentru tine sau dacă ai văzut că sunt acolo, trebuia să pleci, nu îmi apari în față și la o masă de bărbați tu te pui în poală și îmi spui Hai acasă!”, a mai declarat Buzdugan.