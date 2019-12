Însă, în ultima perioadă, parcă doar social-democrații ajung să-și piardă cumpătul și varsă împotriva românilor tot felul de invective. Este și cazul lui Dumitru Buzatu, baron PSD de Vaslui, care explică acum de ce l-a jignit pe un român chiar de Ziua Națională, răspunzând cu „mãi, tembelule, mãi!” la apostrofările acestuia.

„Dacă el răgea lângă scenă, acel vasluian care huiduia la adresa mea, într-un moment festiv, eu ce era să fac?! I-am spus douã vorbe. Nici nu-l cunosc pe acel cetătean care m-a huiduit în permanentă (…) Cred că nu am fãcut bine că am reacționat, dar sunt si eu om si, câteodată, îmi vine să reactionez, nu pentru că mă dezavuau pe mine, ci pentru cã pur si simplu tulburau momentul acela al solemnitãtii sãrbãtorii Zilei Nationale. Dacă nici lucrurile acestea nu putem sã le însusim, atunci avem o mare problemã. Puteau să huiduie când erau urãturile de final de an, puteau sã se manifeste când vin colindãtorii la judet, dar chiar si când sãrbãtorim Ziua Nationalã trebuie sã se manifeste în acest fel?”, contraatacă, de fapt, Dumitru Buzatu, pentru care nicio clipă nu s-a pus problema scuzelor.

Altfel, de explicat tensiunea în care trăiește baronul PSD, care și-ar putea pierde mandatul de președinte al CJ Vaslui. Președintele Klaus Iohannis tocmai ce a anunțat că nu este de acord cu alegerea presedintilor de Consilii Judetene într-un singur tur, cum e cazul lui Buzatu.

„Presedintele Iohannis a început campania electoralã pentru alegerile locale si profitã de ziua cea mai importantã a românilor pentru a-si lansa atacurile sale la adresa PSD. Prin asta, încearcã sã inducã în capul românilor ideea cã alegerile în douã tururi ar fi o solutie la ideea sa constantã, de eliminare a PSD de pe scena politicã a tãrii”, îi dă replica social-democratul, într-o declarație pentru vremeanoua.ro.

