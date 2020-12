23 decembrie

Buturuga de Crăciun. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 23 decembrie s-au născut Joseph Smith, Jean-Francois Champollion, Eugenia Popovici, Alexandru Apolzan.

Pe 23 decembrie sunt Sf. cei zece Mucenici din Creta, Pavel din Neocezareea, Naum. Nimic în ”Kalendar”.

Unii dintre domniile voastre mă întreabă despre una, despre alta, probleme legate de Crăciun, unele în legătură cu ceea ce am scris în ultimele zile. Sunt multe lucrările teologice de mare ţinută care tratează asupra studiului Zilei de Naştere a Lui Iisus. De mare importanţă este lucrarea papei Benedict al XVI-lea: „Jesus of Nazareth: The Infancy Narratives” publicată în noiembrie 2012, am mai spus despre acest lucru și zilele trecute. Or mai fi și altele, căutați, pentru că numai cine caută, găsește!

De data aceasta, doamnelor și domnilor, sau cum îmi place să vă spun, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, m-am aplecat, din nou, asupra cartei doamnei Nadine Cretin, antropolog şi doctor în istorie, “Le Livre de Noël”. Ce poveşti interesante, câte tradiţii şi obiceiuri vechi, europene!