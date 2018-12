Busu a DAT CĂRȚILE pe FAȚĂ. Care a fost ADEVĂRATUL motiv al INFARCTULUI. MESAJ ALARMANT pentru FANI

După ce s-a recuperate în urma infarctului suferit, Busu a fost invitat la Cătălin Măruță în emisiune. Vedeta ProTV a vorbit despre încercarea grea prin care a fost nevoit să treacă, dar nu a evitat să treacă peste cauzele care, încetul cu încetul, de-a lungul timpului, au dus la infarctul care a șocat o țară întreagă.





Busu a fost sincer, spunând că, în ziua în care a suferit infarctul, nu și-a amintit mare lucru.

„Cred că am fumat cam mult toată perioada asta. Nu mai fumez acum, nu mai simt nevoia să fumez. Am fumat 40 de ani, groaznic, ceva înfiorător. Să nu faceți asta”, a spus Busu.

Busu a mai declarat că a primit foarte mesaje de la cei care îl admiră pentru tot ceea ce face

„Am primit o grămadă de semnale de la oameni. Și pe stradă, că acum trebuie să ies să mă plimb ușor, oamenii îmi spun „bine că ești bine”. Sunt pregătit să spun vremea. Nimic din ziua respectivă, nu îmi aduc aminte absolut nimic. Dimineață am fost la PRO, am făcut știrile, după care după-amiază am plecat la Craiova, am jucat piesa de teatru, am terminat. După spectacol mi s-a făcut rău și înțeleg că la un moment dat regizorul m-a întrebat dacă sunt bine și am zis un calciu, un magneziu, simțeam că sunt slăbit”.

Busu recomandă tuturor să nu mai fumeze.

„Dacă puteți să nu fumați, nu fumați. Fumam 3 pachete pe zi. Nu era o plăcere, era un impuls, pentru gest și cine știe pentru ce altceva. (…) Nu am rămas cu nicio sechelă la cap, ăsta e marele câștig. Dacă dormeam, acolo eram, nu mă mai ridicam. Cred că o să am ceva mai multă grijă de mine, o să mă odihnesc ceva mai mult. Asta cu odihna la mine nu prea a funcționat. Tot timpul eram în priză, aveam ceva de făcut”, a mai declarat Busu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Veste BOMBA! Liviu Dragnea si-a primit cadoul de Craciun! Liderul PSD scapa de acuzatii

Pagina 1 din 1