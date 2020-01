23 ianuarie

Bulgarii nu mai sunt în stare să-și plătească facturile. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 23 ianuarie s-au născut Edouard Manet, Stendhal, Jeanne Moreau, Derek Walcott, Ileana Mălăncioiu, Aurel Vernescu, Mircea Horia Simionescu, Constantina Diță-Tomescu.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii Clement din Ancira, Agatanghel şi un întreg sinod, Sfinţii Părinţi de la al VI-lea Sinod Ecumenic. Nimic în ”Kalendar”.

Delphine Ernotte, președinta France Télévisions a solicitat în fața comisiei pentru cultură din Adunarea Națională a Franței un arsenal legislativ pentru un veritabil război cultural cu Netflix. Ea a declarat că proiectul de lege a audiovizualului va trebui să dea niște reglementări clare pentru a permite companiilor publice din audiovizual să joace cu arme egale cu Netflix și să facă față la ceea ce anunță Disney+ începând cu luna martie.

Proiectul de lege, care va fi examinat din 30 martie, prevede crearea unui holding care să grupeze Institutul Național al Audiovizualului-INA, France Télévisions, Radio France și France Médias Monde și să facă o singur organism din CSA-Consiliul Superior al Audiovizualului și HADOPI, agenția guvernamentală pentru internet.

Noua lege va permite și difuzarea filmelor de cinema la televiziune în oricare zi din săptămână, ceea ce nu se întâmplă astăzi.

Dar, potrivit lui Delphine Ernotte, textul proiectului de lege nu merge destul de departe pentru a proteja audiovizualul public și rolul său de editor într-un mediu digital din ce în ce mai concurențial. D-na Ernotte a cerut ca, față de concurența uriașă a televiziunilor conectate, a incintelor inteligente sau a platformelor digitale, legea să garanteze calitatea și integralitatea difuzării programelor create de serviciul public. Astfel, oferta televiziunii publice ar trebui să existe și în sugestiile incintelor Google Home și nu la sfârșit, după toate programele americane. Președinta televiziunii publice franceze și-a exprimat dorința de a avea acces la toate datele de consum ale telespectatorilor pentru a păstra legătura cu publicul.

În discursul său, d-na Ernotte a evocat distorsionarea cutumelor, deoarece în fiecare seară, apropape 1,7 milioane de persoane se uită pe Netflix sau Amazon Prime și numai urmăresc televiziunea tradițională. Delphine Ernotte a vorbit și despre viitoarea platformă comună a France Télévisions, M6 și TF1, numită Salto. Aceasta, cu un buget de 120 milioane euro, nu va fi finanțată prin taxă, dar nu va putea să concureze cu Netflix, a afirmat Ernotte. Ea s-a declarat dispusă să negocieze cu platformele americane unele eventuale parteneriate, în așa fel încât unele filme finanțate de postul public să poată fi difuzate de Netflix, cu condiția ca acesta să respecte o perioadă de exclusivitate și să evidențieze marca France Télévisions.

Mandatul actualei președinte expiră în august, dar ea a anunțat că dorește să i se prelungească până la sfârșitul lui 2022 în ideea finalizării proiectelor menționate.

Bulgarii numai plătesc facturile. Cheltuielile casei au devenit prea mari în Bulgaria, față de venituri. În anul 2019, 31% dintre bulgari au avut probleme cu plata cheltuielior case și comunicații, mobil, net, etc. O bună parte nu a plătit deloc, iar cealaltă parte, cam 10%, cu mari întârzieri. În acest trist clasament al sărăcirii populației Bulgaria este pe locul doi în UE, după Grecia, unde 36% din populație nu plătește facturile. Nu cunosc situația din România, dar nu poate fi prea diferită.

Am avut dreptate, ieri, în China s-a declarat carantină, iar de astăzi niciun avion numai vine și numai pleacă din Wuhan. Eu sunt un amărât, un grăunte de nisip, un pustnic cu opt căței, dar părerea contează, pentru că este la fel cu a altor pietricele. Am un prieten de corespondență, Alexandru, la care țin mult. El mereu exclamă ”gândim la fel”! Și când este să se ia o hotărâre, importantă, care privește viitorul, conducătorii care contează întreabă toate ”pietricelele”. Așa se face mozaicul, din pietricele, vederea generală care înseamnă conducere înțeleaptă și vizionară. Dar, timpul are legile lui…

Timp, care nu este mult, nu este suficient, poate să mai revăd un film cu Jeanne Moreau, o pomenim astăzi – e vorba despre un film vechi franțuzesc în care niște idioți care se uitau prin luneta unei carabine la o nunta, îl împușcă, accidental, pe mire. Și cum mireasa, Jeanne Moreau, îi urmărește pe fiecare dintre cei implicați și îi asasinează. Un film ce trebuie revăzut, nu mai știu cum se numea, parcă, ”Mireasa era în negru” o să văd eu, era de la sfârșitul anilor 60 când se făceau filme bune cu artiști nepereche.

A propos, nu stiu unde am vazut un articol care sustinea ca fiecare generație are valorile ei. Probabil că se pune la vot pe FB, câte likeuri. Glumeam, cu dispreț! Sunt valori care nu au înlocuitor, dar fiecare generație are o modă, nu valori absolute. Însă, poate fi comparat Eminescu, cu un poet contemporan? Toma Caragiu, Vraca, Finteșteanu, Laurence Olivier, sau Vivian Leigh? Fernanel, Jean Gabin sau, iată, Jeanne Moreau care s-a săvârșit din această viață acum trei ani la respectabila vârstă de 89 de ani.

Vă repet, timpul trece repede, așa că până mâine mai este doar puțin, dar este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 23 ianuarie 2020

BERBEC Nu te hazarda în discuții cu persoane necunoscute și în activități pe care nu le cunoști prea bine. Este necesar să te odihnești mai mult și să eviți asumarea de noi responsabilități. Este o situaţie obiectivă, nu te enerva inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa vei găsi soluţia optimă problemelor tale. Ziua este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale obișnuite. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă.

TAUR Conversația, dialogul și alegerile tale sunt plăcute și chiar folositoare. Aspecte favorabile, mai puțin în ceea ce privește domeniul financiar. Ocupă-te de programul tău obişnuit, zilnic! Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante. După masă evită întîlnirile, fă-ţi un program de cultură şi artă.

GEMENI Pare a fi o zi neaşteptat de simpatică, în care toată lumea te intreabă ce faci şi găseşte că arăţi bine. Până seara chiar că te simţi excelent! Nu promite nimic, evită frazele bombastice! Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbările repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Conjunctura aspră te scutură în toate direcţiile. De fapt tu ai derapat şi ai luat-o pe arătură, constaţi dimineaţa, în locul unde activezi!

RAC Trebuie să fii mai iscusit, mai flexibil, pune un filtru social pe adevăratele tale emoții. Se pare că nu eşti convins că ceea ce faci este în interesul tău. Muncă multă, sărăcia omului! Astazi trebuie să te fereşti de incidente sau accidente cauzate de foc sau metal, în special în sfera accidentelor casnice, gen vărsat cafeaua fierbinte. Moderaţie în relaţiile cu semnele de foc. Seară relativ liniştită pentru că Luna, planeta ta protectoare, este în toane bune!

LEU Toate drumurile îți par deschise, nimeni nu te pândește, jungla este liniștită. Magnetismul personal este în creştere, dar, atenţie la solicitarea nervoasă, nu te enerva pentru orice lucru! Dar, frumosul şi o anumită încetineală majestuoasă te prind bine. Sigur, în lumea asta nebună care nu mai ţine seama de ritmurile naturale, trebuie să te repezi şi tu. Dar, mai rar!

FECIOARĂ Ești prevenitor și plăcut, ca o bucată de catifea scumpă! Astăzi stăpânești arta să convingi, să-ți apropii și să-i motivezi pe cei din jurul tău. Senzații mici, pasagere, de oboseală. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt astăzi armonioase şi plăcute. Nu prea ai simţul măsurii, astăzi şi eşti dispus să faci totul, vorba lui Ceauşescu, ca să-ţi consolidezi o situaţie profesională precară. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Ziua este propice unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine!

BALANŢĂ Trebuie să recurgi la rezerva ta de răbdare, într-un climat concurențial, neplăcut și ridicol, până la urmă. Dar, ai suficientă energie ca să te izolezi de sursele imediate de necazuri! Pe plan sentimental eşti foarte confuz în discurs, dai explicaţii neserioase, evident false şi te simţi ridicol. Poţi să eviţi situaţia jenantă, fii direct, dar nu dur, zâmbeşte, dar fii concis şi sincer. Da, dar parcă poţi?!

SCORPION Astăzi supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante, nu pleca la drum. Relaxeză-te seara, poate la un ceai și o discuție veselă cu cei dragi. Ziua este favorabilă, dar nu trebuie să exagerezi. Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile chiar dacă ai dreptate. Dar dreptatea este aşa de relativă! Mai lăsă-i şi pe alţii să aibă dreptate, aşa, pentru frumuseţea jocului!

SĂGETĂTOR Ai probleme mai greu de rezolvat, fie că muncești, înveți, sau aștepți pensia. Abordarea logică a situaţiei îți furnizează datele rezolvarii. Cere și ajuror, nu intra în criză de timp! Eşti bănuitor şi susceptibil, uşor de ofensat şi gata de represalii. Eşti nervos şi ai şi de ce. Totuşi oferă-ţi un moment de relaxare. Gândeşte-te. Chiar merită să-ţi faci nervi pentru toţi idioţii? Sigur că este vorba de bani, că, probabil, pierzi bani, dar dacă te enervezi nu mai ai idei cum să faci alţii!

CAPRICORN Ai un moral excelent, ești într-o formă bună! Dar, ai nevoie de certitudini, ca să te simţi în siguranţă. Evită defensiva exagerată, îndrăznește, ești inspirat în ocolirea obstacolelor! Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată, obiectivă, asupra ultimilor evenimente.

VĂRSĂTOR La serviciu trebuie să te bazezi mai mult pe prieteni, pe colegii seniori, cei care nu mai au de ce să ia parte la competiţie, pentru că ori au o poziţie privilegiată, ori, nu le mai pasă! Atenţie la ce spui şi mai ales cui spui, pentru că uneori nu ai tact sau diplomaţie. Trebuie să ai încredere limitată în promisiuni. Ceea ce vreu să-ţi spun este să fii mai îngăduitor cu propria persoană. Majoritatea scenariilor şi planurilor de viitor, atat la serviciu cât si in viaţa personală, suferă din cauza unor întarzieri.

PEŞTI Prudenţa si diplomaţia trebuie sa te caracterizeze astăzi, trebuie să fii mai obiectiv decât de obicei, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu şi faţă de cei din jur, în general. Dar, fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Se apropie nişte termene, ai nişte obligaţii şi nu prea ştii cum o să te descurci. Fă-ţi un plan, o foaie de parcurs, chiar puncteză pe o hârtie, şi timpul nu-ţi va părea un stăpân nemilos, cum spunea poetul.

