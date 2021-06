Reacția sa vine ca răspuns la comentariile din partea guvernanților anteriori de la GERB. Nicio țară nu și-a primit banii conform planului său de redresare. Câteva astfel de planuri au fost aprobate, a spus Atanas Pekanov.

„Fostii conducători au avut ocazia să-și prezinte planul, pentru care au avut la dispoziție 9 luni pentru a lucra. Eu nu am comentat de ce ei au decis să nu o facă, dar au decis să nu își asume această responsabilitate”.

„Banii nu sunt în niciun fel în pericol. Este absolut neadevărat că Grecia și-a primit banii, nici că se scaldă în bani”, a spus vicepremierul bulgar.

Potrivit acestuia, anul acesta atât Grecia, cât și Bulgaria vor primi 13% din suma datorată. Pekanov a spus că acum cabinetul interimar încearcă să salveze Planul de redresare, ori cel puțin să îmbunătățească capitolele care sunt nesatisfăcătoare. Aproximativ jumătate din proiecte au fost aprobate. Săptămâna aceasta, va fi gata viziunea generală, a asigurat vicepremierul.

Planul va fi gata la finalul lunii iulie

„La sfârșitul lunii iulie, vrem să fim gata cu îmbunătățirile noastre.”

Dacă depunem în iulie, banii vor veni cel mai devreme în septembrie, iar dacă depunem mai târziu – vin undeva în octombrie, a explicat Atanas Pekanov.

„Nu facem o revizuire integrală. Păstrăm unele dintre proiectele pe care le considerăm importante, dar le actualizăm pe altele, introducem noi planuri și eliminăm lucrurile care credem că nu au fost folosite sau stabilite în cel mai bun mod”, a comentat Atanas Pekanov în emisiunea „Duminică 150 „.

Comparând resursele din cadrul Planului de Redresare cu resursele Cadrului Financiar Multianual al UE, vicepremierul a subliniat că prioritățile importante pot fi întotdeauna incluse în programele operaționale. Potrivit acestuia, au fost primite multe proiecte bune, dar nu există timp tehnic pentru a le include în Planul de Redresare. De aceea ar trebui finanțate din alte elemente și componente. Pekanov a subliniat ca important efectul disciplinar al Planului de Redresare, datorită cerinței unor anumite reforme împotriva primirii de fonduri. El a identificat distribuirea fondurilor UE între capitală și regiunile distincte ale țării ca fiind o problemă serioasă.

Cinci regiuni din Bulgaria sunt printre cele mai sărace din Europa

Cu toate acestea, Sofia, care nu se află printre ele, continuă să ia o resursă mare din resursele totale ale țării, ceea ce, potrivit Pekanov, nu este un model durabil. „Sofia, care se dezvoltă relativ bine, nu ar trebui să ia o parte nepotrivită din aceste fonduri”, a spus Atanas Pekanov.

Toate fondurile prevăzute în prezent în cadrul Planului fac parte din granturi – CE va face un împrumut și ne va acorda fonduri pe care nu le vom rambursa, a explicat el.

„Primim fondurile, apoi decidem cum vor ajunge acestea la business, beneficiarii finali etc. Majoritatea vor ajunge, de asemenea, sub formă de granturi, dar unele vor ajunge sub formă de împrumuturi. 13% este prefinanțarea pe care Bulgaria o va primi în acest an, săptămâni după aprobarea planului nostru național. Orice altceva va veni după ce vom arăta că lucrurile pe care le-am promis s-au întâmplat cu adevărat, a precizat Pekanov.

„Totul trebuie dovedit și abia atunci vom putea obține banii, a precizat el. Aceasta este abordarea corectă”. Atanas Pekanov a mai arătat că unele instituții și ministere nu sunt suficient de pregătite, deoarece de ani de zile nu și-au construit capacitatea de a putea face intervenții importante în economie. Bulgaria s-a ocupat de pandemie în cel mai prost mod posibil, are unii dintre cei mai slabi indicatori din întreaga lume, a mai comentat Atanas Pekanov.