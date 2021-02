Transferat la începutul acestei luni, la penultima clasată din prima divizie a Arabiei Saudite, FC Damac, talentatul jucător ofensiv român Constantin Budescu a debutat cu stângul, în campionatul din Regat.

Prezent pe teren, pe toată durata celor nouăzeci de minute ale confruntării cu Al – Faisaly, fotbalistul care împlinește, chiar astăzi, vârsta de 32 de ani nu a putut să salveze gruparea din oraşul Khamis Mushait, de la un nou eşec.

Constantin Budescu regretă startul dezastruos din deplasarea de ieri, din capitalia Iordaniei, Amman, dar evidenţiază, în schimb, evoluţia bună a formaţiei sale din cel de-al doilea mitan. „Am început foarte greu această partidă. Ne-am văzut conduşi repede, cu scorul de 0 – 2 şi abia apoi am început să jucăm şi noi. În repriza secundă, cred că am beneficiat de multe ocazii, dar nu am reuşit să înscriem” s-a plâns fostul atacant al campioanei din Liga I, din sezonul 2015 – 2016, Astra Giurgiu.

Românul, exasperat de paradele lui Malayekah

Vârful care a adunat, de-a lungul carierei sale, 14 prezenţe în tricoul primei reprezentative a României, şi-a făcut mea culpa în faţa reporterilor, după numeroasele ratări din partida cu Al – Faisaly. „Portarul lor a prins o zi incredibilă şi a parat toate mingile. Eu am ratat prea multe şanse de a marca şi, de asemenea, întreaga echipă a ratat prea mult. Nu am reuşit să înscriem şi e o înfrângere grea pentru formaţia noastră” a concluzionat Budescu.

Al Hilal zburdă pe teren, după despărţirea de Lucescu junior

Părăsită în urmă cu numai câteva zile, de antrenorul Răzvan Lucescu, campioana Al – Hilal pare să fi depăşit pasa neagră din ultima perioadă. Trupa pregătită, momentan, de interimarul brazilian Rogerio Micale s-a distrat în duelul cu Al – Ettifaq (3 – 1) şi a urcat pe locul secund în clasament, la patru puncte în spatele liderului Al Shabab.