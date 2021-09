Bucureștiul intră în scenariul roșu săptămâna aceasta? ”E posibil să ajungem la un vârf de 1.500 de cazuri pe zi”

Avertismentul dur a fost lansat de cercetătorul Octavian Jurma.

”Bucureștiul va intra, săptămâna aceasta, în scenariul roșu. Timișoara a intrat deja, deci mai toate marile centre universitare vor intra în scenariul roșu„.

Va începe suspendarea cursurilor?

„În cinci săptămâni, numerele au crescut de zece ori. În următoarele două săptămâni va începe suspendarea școlilor.

E posibil să ajungem la un vârf de, în medie, 1.500 de cazuri pe zi, asta înseamnă undeva la 40.000 de internări în spitale, undeva în a doua parte a lunii octombrie.

Noi culegem acum ce am semănat în vară și am semănat relaxarea, am renunțat la orice măsură de protecție și de prevenție. Ce este foarte important, măsurile de prevenție aveau rolul de a menține acea stare verde”, a declarat cercetătorul Octavian Jurma la postul de televiziune Antena 3.

Incidența cazurilor de Covid-19

Până astăzi, 20 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.152.052 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.079.814 pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.342 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 35.592 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 19.09.2021 (10:00) – 20.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 78 de decese (43 bărbați și 35 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Brașov, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vaslui și Municipiul București.

Dintre cele 78 de decese, 4 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 la categoria de vârstă 50-59 ani, 24 la categoria de vârstă 60-69 ani, 25 la categoria de vârstă 70-79 ani și 21 la categoria de vârstă peste 80 ani.

67 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 8 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.884. Dintre acestea, 952 sunt internate la ATI.