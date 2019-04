Veste bună pentru locuitorii din Berceni. S-au finalizat lucrările la una dintre cele mai importante şosele din Capitală

Veste bună pentru locuitorii din Berceni. Lărgirea străzii Caporal Luică, de la 2 la 4 benzi de circulaţie, a fost finalizată duminică.





„Din nefericire, atât şoseaua Giurgiului, Luică, cât şi şoseaua Berceni şi Turnu Măgurele erau zonele cele mai uitate din Sectorul 4. A fost extrem de important, pentru că voinţa oamenilor a fost aceea de a crea străzi normale, de a crea un trafic normal. De altfel, în urma acestei modificări, traficul pe toată această zonă de sud, pentru că discutăm din şoseaua Giurgiului până în Calea Vitan, s-a normalizat. Mai mult decât atât, în momentul în care va fi gata şi şoseaua Berceni, vom discuta despre un trafic mai mult decât civilizat până la nivelul şoselei de centură, astfel încât Sectorul 4 va deveni un punct extrem de important, un motor pentru ceea ce înseamnă un trafic rezonabil la nivelul municipiului Bucureşti", a precizat Daniel Băluţă în cadrul unei conferinţe de presă.

De asemenea, Băluţă a mai spus că lucrarea a costa 3 milioane de euro, bani care au fost obţinuţi din trei surse de finanţare, potrivit agerpres.ro

„Avem trei categorii de fonduri pentru această lucrare: prima categorie este reprezentată de bugetul local, a doua - împrumuturi pe care bugetul local le-a efectuat, iar 20% din această lucrare a fost finanţată de Guvernul României, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală - etapa a II -a. (...) Această lucrare, global, cu tot ceea ce înseamnă amenajarea zonelor adiacente, se îndreaptă către 3 milioane de euro", a spus primarul Sectorului 4.

În legătură cu parcările, Băluţă a aspus că pe lângă cele 150 de locuri noi de parcare, se vor mai amenaja încă 500 de locuri de parcare în următoarele 4 luni

„Locuri de parcare am înfiinţat de la zero încă 150, iar în acest moment lucrăm pe zonele adiacente, am identificat încă 500 de posibilităţi de a face locuri de parcare şi estimez că în următoarele 4 luni vom avea încă 500 de locuri de parcare pe toate aceste locaţii, astfel încât locuitorii din zonă să îşi poată parca maşinile nu pe stradă, ci în parcări", a menţionat Băluţă. Următoarea etapă a modernizării traficului rutier în zonă o reprezintă modernizarea şoselei Giurgiului, urmând a fi reabilitată şi şoseaua Olteniţei.

