Spre dezamăgirea soției, i-a dus un buchet de flori Elenei Udrea

Are un nume predestinat. Tánczos. În Ardeal, țanțoș înseamnă mândru, cu atitu dine, preocupat de propria persoană. Un fel de metrosexual. Când a afl at asta, senatorul Barna Tánczos a căzut pe gânduri. Apoi s-a documentat și parcă nu i-a căzut chiar așa rău că este considerat metrosexual. Spune că nu este.





Politicianul maghiar a povestit, ieri, pentru Evenimentul zilei, cum se îngrijește. Nu are niciun secret și nici nu pune preț pe asta, poate și pentru că atunci când nu este în Parlament trăiește la țară și este fermier. Nu folosește creme. Singurele produse de îngrijire sunt antiperspirantul, after shave-ul și parfumul. În materie de parfumuri, nu are o preferință și nici nu este fidel unei mărci. „Am mereu două-trei și când se termină iau altele. Nu aceleași. Mă orientez și după reclame. Îmi mai cumpără și soția”, a mărturisit Barna.

Haine își cumpără de la un magazin din Piața Romană. Multe costume. „Nu cumpăr des, dar când cumpăr iau pentru mai mult timp. În Parlament merg numai în costum. E și acesta un respect față de instituție, față de colegi. Chiar cred că plenul trebuie respectat, că nu poți merge oricum, indiferent ce părere au oamenii despre acest loc. Eu nu aș putea merge neglijent”, a afirmat politicianul.

Este un familist convins

Barna Tánczos a fost o vreme, în 2010, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, condus de Elena Udrea. La o întâlnire care s-a desfășurat la Sovata, Udrea părea foarte țanțoșă lângă consilierul ei. „Au fost niște aparențe. Dacă ar fi să calific relația mea cu doamna Udrea nu aș putea spune că a fost negativă sau pozitivă. A fost una neutră. În prima zi când m-am dus la muncă, i-am dus un buchet de flori, spre dezamăgirea soției (se aude râsul soției pe fundal-nota red). Apoi eu mi-am văzut de treabă, nu făceam parte din cercul ei. Întâmplarea de la Sovata a fost doar o chestiune de diplomație. Eram din zonă, de aceea a vrut să pară mai afectuoasă.

E născut, crescut la țară

Deși este în București încă de pe vremea facultății, deși îi place Capitala, dar ca spectator, Barna Tánczos locuiește la țară, la Sâncrăieni, în Harghita. Și-a construit o casă pe locul casei bunicilor, are o fermă de vaci de carne și se ocupă de gospodărie. Cu soția lui s-a cunoscut acum 20 de ani și sunt căsătoriți de 16 ani. Au doi băieți, unul în clasa a patra, unul în a șasea.

„Asta e cel mai greu când plec în fiecare luni la București. Că-i văd supărați, că spun că nu pot dormi fără mine”, a spus politicianul. De aceea, tot restul timpului și-l petrece cu familia. În vacanțe merg și la mare și la munte. Și în România și în alte țări. „Îmi place mult România.

Se spune că sunt metrosexual, dar nu sunt. S-ar crede că nu sunt atașat de România, dar sunt”, a conchis Tánczos. Are 42 de ani și spune că atunci când va ieși din politică, „pentru că va veni și vremea asta”, se va ocupa de familie și fermă.

Pagina 1 din 1