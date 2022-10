Bucharest International Film Festival și-a prezentat filmele câștigătoare. Alteța Sa Regală Principele Radu a participat la Gala de Închidere

Invitat să ia cuvântul, ASR Principele Radu a felicitat organizarea BIFF și a exprimat admirația pentru întreaga echipă a festivalului care a ajuns la cea de-a 18-a ediție:

”Cred că multe lucruri se vor îmbunătăți de acum încolo în pregătirea festivalului, grație echipei care alcătuiește astăzi motorul. Pentru anul viitor cred că ar trebui, pentru că ne aflăm într-un moment atât de tragic din partea noastră de lume, ca festivalul să aibă o voce mai puternică și mai tenace în cadrul Uniunii Europene.

Vă mulțumesc pentru această a 18-a seară inspirată și vă transmit tuturor nețărmurita mea admirație pentru curajul pe care îl aveți și demnitatea artistică pe care o oferiți societății românești, atât de chinuite și în căutare de modele.”, a menționat ASR Principele Radu.

Mulțumiri au fost acordate și de către Alex Șerban, președintele Asociației Culturale Grigore Vasiliu Birlic și stră-nepotul marelui actor : ”Sunt bucuros că acest eveniment a ajuns deja la ediția a 18-a și se desfășoară cu sprijinul asociației noastre în memoria unui mare român: Grigore Vasiliu Birlic și a unei generații de actori, producători, regizori și iubitori de film pe care mulți dintre noi o numim ‘generația de aur’. Totodată mă bucur că avem o echipă tânără la BIFF și am văzut, de asemenea, multe fețe tinere la filme săptămâna aceasta. Prin Asociația Birlic ne-am propus să susținem evenimente culturale de rezonanță în București și în România. Am dorit să susținem BIFF și în acest an pentru că dorim să susținem filmele și cultura cinematografică în România. Am reușit astfel să aducem sponsori și colaboratori la un loc pentru a arăta că un festival de film este ceea ce are nevoie o Capitală, o societate și o țară. Pentru a se bucura de cultură, nu doar de știri și de senzație, prea multe știri sunt astăzi negative.

La București și la BIFF mă bucur că organizatorii au reușit să aducă un număr record de filme în premieră, filme care nu au mai fost văzute până acum pe ecrane, dar și filme foarte bune, premiate la marile competiții din afară. Sunt bucuros că și filmul românesc este foarte bine reprezentat în cadrul acestui festival. Ne pregătim în doi ani să împlinim 20 de ani de BIFF cu multe proiecte și multe surprize pentru București și România.”

Secțiunea Istorică și cinema inițiată de Dan Drăghicescu, din cadrul BIFF, este dedicată Centenarului Încoronării Reginei Maria și Regelui Ferdinand din 15 octombrie 1922-2022.

”Cele trei filme istorice despre biografia Reginei Maria si al Regelui Mihai în proiecții eveniment din cadrul BIFF 2022 fac parte din Turneul Național de Educație Istorică. Iar în perioada 14-16 octombrie aceste filme pot fi văzute în Alba Iulia la evenimentele organizate pentru Centenarul Încoronării sub Înalt Patronaj al Primului Ministru al României.”, a declarat Dan Drăghicescu.

Printre vorbitori s-au numărat și domnul Virgil Ștefan Nițulescu, directorul Muzeului Național al Țăranului Român și partener de lungă durată al BIFF. Directorul a făcut apel la susținerea festivalului de către cei ce iubesc cultura. ”Festivalul BIFF are un mare merit, acela că este un festival necomercial. Pe de altă parte, ar avea nevoie de mult mai multă susținere din partea unor sponsori privați, din partea unui segment din industria cinematografică românească, din industria publicitară și eu sunt convins că aici rămân multe lucruri de făcut.”

Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc au fost actorii ce au primit premiul de excelență pentru întreaga loc carieră pe scenă și în film. Prezent la acordarea premiilor Demeter Andraș, secretar de stat în Ministerul Culturii a lăudat capabilitățile marilor actori și realizările lor în arta de-a lungul timpului și în decursul carierei lor bogate.

Președintele Institutului Cultural Român, Liviu Sebastian Jicman, a declarat la acordarea acestui premiu: ”Sunt bucuros că susținem și anul acesta o ediție de maturitate a acestui festival și sunt foarte onorat că Premiul de Excelență a mers către Mariana Mihut și Victor Rebengiuc, două personalități atât de importante ale teatrului și filmului românesc. Filmul este un foarte bun ambasador al culturii române, iar Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc sunt personalități care au marcat această artă în România și le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut pentru cinematografia din România.”

Juriul celei de-a 18-a ediții a Bucharest International Film Festival a fost format din actrița Dana Rogoz, jurnalista culturală Roxana Călinescu, regizorul italian Alexandro Grande, actorul și regizorul Dorian Boguță și din Ucraina regizorul Valentyn Vasyanovych. Acesta din urmă nu a putut fi prezent fizic la București din cauza războiului din țara vecină, dar a fost în permanentă legătură cu festivalul.

Premiile din cadrul competiției BIFF 2022:

Premiul pentru cel mai bun Scenariu : Charlotte Wells, pentru filmul ”Aftersun”

: Charlotte Wells, pentru filmul ”Aftersun” Premiul pentru cea mai bună Regie : Panah Panahi, pentru filmul ”Hit The Road”

: Panah Panahi, pentru filmul ”Hit The Road” Marele Premiua fost acordat filmului ”Falcon Lake” în regia lui Charlotte Le Bon și în scenariul lui Charlotte Le Bon, Bastien Vives.

Mențiunea specială a juriului a fost acordată în acest an peliculei ”Marocco” regizată de Emanuel Pârvu.

Despre BIFF: Bucharest International Film Festival (BIFF) este prima mare competiție cinematograficӑ de film de lung metraj organizată în capitală și a fost conceput ca un festival deschis cinematografiei de artă, care încurajează curente cinematografice nou-apărute, descoperă talente și promovează tineri realizatori de film. Cele 17 ediții anterioare ale Festivalului au confirmat necesitatea existenței unui asemenea eveniment și recunoașterea sa pe plan național și internațional prin prezența publicului și prin invitați de notorietate precum: Nikita Mihalkov, Andrei Konchalovsky, Amos Gitai, Danis Tanovic, Rutger Hauer, Jerzy Skolimovsky, Jan Harlan, Radu Mihăileanu, Franco Nero, Vanessa Redgrave.

BIFF este organizat de Fundația Charta și Asociația Culturală ”Grigore Vasiliu Birlic”, sub Înaltul Patronaj al Alteței sale Regale Principele Radu, în parteneriat cu Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

BIFF este un proiect cultural finanțat prin Ministerul Culturii.