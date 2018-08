UNDE MERGEM. A 5-a ediție Bucharest GreenSounds Festival

Cea de-a 5-a ediție Bucharest GreenSounds Festival, cel mai efervescent festival internațional de muzică eclectică din Capitală, va avea loc în weekendul 24 - 26 august 2018, în Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle!





Festivalul cu intrare liberă este organizat de Primăria Capitalei, prin Creart, și oferă publicului, an de an, trei zile de concerte cu artiști și trupe de renume din țară și din străinătate, activități recreative și un spațiu de gastronomie internațională, propunându-și să celebreze orașul prin muzică și dans în aer liber.

Printre artiștii care vor concerta se numără: The Hives, UB40 featuring Ali Astro and Mickey, Ky-Mani, Marley, Subcarpați Acoustic, Sofa Surfers, Club des Belugas, Implant pentru RefuzComa, Grimus și mulți alții.

Jazz la Castelul Bran

În perioada 24-26 august are loc cea de-a VI-a ediție a festivalului Jazz at Bran Castle, care se va desfășura în incinta curții interioare a Castelului Bran și în Biserica Evanghelică Râșnov.

Ediția de anul acesta a festivalului își propune, printre altele, să reunească mai mulți artiști care nu au mai concertat împreună în ultimii ani, cum ar fi: Stefano Bollani, considerat cel mai bun pianist italian al ultimilor ani, și Enrico Rava, un muzician prodigios, angajat continuu în proiecte muzicale diverse, trompeta sa fiind la fel de pregnanta de-alungul a anilor.

Festivalul va fi deschis de câteva concerte de excepție, susținute de pianistul cubanez Omar Sosa și senegalezul Seckou Keita, secondați de percuționistul venezuelean Gustavo Ovalles. În continuarea primei zile, basistul suedez Lars Danielsson împreună cu chitaristul britanic John Parricelli, pianistul din Martinica Grégory Privat și percuționistul suedez Magnus Öström vor prezenta „Liberetto III” (ACT 9840-2)

Bucovina Rock Castle 2018

Ediția a VIII-a a Festivalului ,,Bucovina Rock Castle” va reprezenta același melanj de subgenuri rock, mainstream și underground laolaltă, cu care a obișnuit publicul din edițiile precedente.

Evenimentul se va desfășura în perioada 24 - 26 august într-un cadru de basm, la Cetatea de Scaun a Sucevei. În premieră, va exista o a doua scenă a festivalului, dedicată trupelor aflate la început de drum. Printre artiștii consacrați care vor concerta pe scena din Suceava se numără Primordial (Irlanda, black metal/celtic), Bucovina (România, folk metal), 1000mods (Grecia, stoner rock) și multe altele.

Peste 100 de artişti din toată lumea vor participa, în perioada 23-26 august, la cea de-a patra ediţie a AMURAL Festival vizual din Brașov, tema acestei ediţii fiind foaia A4 şi infinitele posibilităţi pe care aceasta le oferă.

Recunoscut drept festivalul cu cele mai multe proiecţii video simultane, AMURAL plusează în acest an şi cu o listă impresionantă de show-uri audio-video pe scena de la Turnul Negru. Zidul Cetăţii, Turnul Alb, Bastionul Graft sunt ecranele cele mai căutate şi mai provocatoare pentru artiştii invitaţi.

La lista proiecţiilor se adaugă Casa Colaj (Crucea Roşie), Casa Bântuită, Turnul Măcelarilor şi chiar râul Graft. Cel mai puternic proiector va fi 15.000 lumini laser, cea mai nouă şi mai bună tehnologie de proiecţie. Acesta va lumina Turnul Alb, astfel încât proiecţia să fie vizibilă din Piaţa Sfatului şi chiar de pe Tâmpa.mural Festival Vizual 2018 – Brașov

