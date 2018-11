Sabotaj incredibil la Bruxelles. România, victima MERCENARILOR AUTOHTONI şi a mai-marilor europeni. INTERVIU cu Norica Nicolai

România pare în ultimii ani o ţară incapabilă să-şi rezolve propriile probleme şi caută foarte des o rezolvare la liderii europenii, fie în Parlamentul European, fie în Comisia Europeană. Am vorbit cu Norica Nicolai, unul dintre cei mai vechi europarlamentari români şi unul dintre cei mai experimentaţi politicieni din ţara noastră, despre cât este adevăr şi cât manipulare în ştirile care ne vin de la Bruxelles. Am aflat astfel că România nu are o problemă de imagine ca ţară pentru că de obicei trimişii noştri sunt constructivi în dezbaterile de negocierile de la Bruxelles, dar şi faptul că anumiţi reprezentanţi ai României sunt folosiţi pentru a proteja interesele altor ţări.





Evenimentul zilei: Care este realitatea la Bruxelles? Cum este văzută România şi ce se întâmplă aici?

- Norica Nicolai: România nu are ca imagine o mare problemă pentru că de regulă noi ca ţară am fost constructivi în toate Consiliile Europene şi în Parlamentul European. Noi nu am avut ostilităţi şi am găsit pe marile dosare soluţii de negociere. Uneori nu s-a putut din cauza intereselor europene, de fapt a unui pol dur al Uniunii Europene cum sunt Germania şi Franţa care prin sateliţi reuşesc tot timpul să îşi impună agenda. Când spun sateliţi mă refer la Belgia, Olanda şi uneori Luxemburgul pentru că domnul Junker are o lungă tradiţie politică acolo.

Totuşi anumite problemne sunt aduse în discuţie de europarlamentari români...

Doar o parte din europarlamentarii români aduc în dezbatere chestiuni care, sigur, sunt relevante în plan intern, dar nu au o foarte mare semnificaţie în plan extern. Dar dacă poţi să ţii o ţară cumva în corzi, este bine să o faci din punctul de vedere al unor lideri europeni.

- Să înţeleg că ei se folosesc de aceşti europarlamentari români?

- Categoric.

- Asta înseamnă că ne fac mai mult rău decât bine?

- Bineînţeles. Absolut. Pentru că ce se întâmplă în Justiţia din România se întâmplă în toată Uniunea Europeană. Sunt ţări cu mult mai multe condamnări al CEDO ca şi noi, cu mari probleme în interior.

„În Franţa şi Belgia sunt mari scandaluri pe Justiţie”

- Puteţi să îmi daţi exemple?

- De pildă ţările Baltice. Au avut foarte multe condamnări la CEDO pentru nerespectarea drepturilor omului. În Franţa şi în Belgia sunt scandaluri pe Justiţiei, dar nimeni nu duce scandalul mai mult decât subiectul la momentul respectiv. Preferăm marea majoritate ca problematica de conflict între Putere şi Opoziţie sau problemele interne să le rezolve în plan intern şi să nu le aducă la Bruxelles. La noi este un dat comportamental. Cred că cel puţin în ultimii 20 de ani, dar dacă te uiţi în istorie cam aşa am făcut, am avut tendinţa să ne ducem şi să ne plângem şi să găsim soluţii de arbitraj în altă parte. Asta încearcă unii dintre colegii noştri, să pună Uniunea Europeană într-o poziţie de arbitru al situaţiei din România, ceea ce ne crează un foarte mare dezavantaj. După părerea mea, un dublu dezavantaj. Unul poate fi imaginea, dar ceea ce după părerea mea e mai grav, îţi crează o vulnerabilitate şi îţi influenţează capacitatea de negociere. Pentru că dacă tu mergi acum şi spui „Nu sunt de acord să introduceţi condiţionalităţi peste Tratatul de la Lisabona pentru accesarea fondurilor europene” – o condiţionalitate era statul de drept – tu începi să ai probleme în credibilitate. Pentru că imediat ţi se dă replica: „Voi vorbiţi? Voi care sunteţi sub un mecanism de monitorizare? Voi care aveţi un nivel de corupţie ridicat”. Asta îţi crează un dezavantaj în foarte multe dosare.

Iohannis a avut o singură discuţie cu europarlamentarii români

-Evenimentul zilei: Dar dumneavoastră, ca şi europarlamentari români, aveţi discuţii ca grup care reprezintă România? Mă gândesc la şedinţe periodice în care să vă întâlniţi şi să vă puneţi de acord asupra un poziţii comune prin care să ajutaţi ţara.

- Norica Nicolai: Nu, nu avem aşa ceva. Grupul român este foarte divizat. Noi cooperăm cu PSD-ul în momentul de faţă pentru că suntem în Coaliţie şi este firesc să colaborăm pe marile dosare. Dar o conlucrare permanentă între europarlamentarii români după părerea mea nu există.

- Dar preşedintele s-a întâlnit vreodată cu toţi europarlamentarii români?

- Da, o singură dată. Aproape toţi, acu vreo 2 ani, au lipsit câţiva.

„A vrut să bifeze o întâlnire şi atât”

- Care a fost mesajul?

- Să comunicăm să lucrăm pentru binele României. Feelingul meu a fost a fost că a vrut să bifeze o întâlnire şi atâta.

- Dar în grupurile altor ţări există?

- Da. Pot să vă dau câteva exemple. Germania, de pildă. Sunt risipiţi în toate grupurile politice în Parlamentul European, dar când sunt dosare mari care antamează interesul german toată lumea votează la fel, inclusiv liberalii noştri (grupul ALDE - n.r.). Deşi ideea noastră poate e diferită de ceea ce vor ei, ei au întotdeauna opinia care consolidează interesul lor naţional.

„Nu am avut niciodată o poziţie comună în interesul ţării”

- În cazul românilor a fost vreodată un astfel de vot?

- Nu. Din 2009, de când sunt eu europarlamentar, noi nu am avut niciodată o poziţie comună în interesul ţării. Cu excepţia comunicării pe care o avem prin Misiunea României la Bruxelles cu ţara, în rest nu avem o formulă instituţionalizată. Şi au tot încercat miniştrii de externe să ne aducă pe toţi la masă, să discutăm, să încercăm să găsim soluţii de vot în bloc.

- Dar care sunt cei care se opun?

- În general cei care sunt membri în grupul PPE pentru că ei au şi o poziţie destul de delicată, fiind un grup majoritar. Într-un grup majoritar foarte puternic, atunci când ai o cifră mică, şase oameni, tu nu contezi. Îţi dau nişte posturi pe prima negociere, dar după aceea pe dosarele mari tu nu ai nicio relevanţă. Pe când într-un grup mai mic, de pildă cum sunt eu în ALDE, pot bloca. Avem discuţii destul de dificile. Pot să îţi dau un exemplu din Comisia de pescuit. Noi am blocat pescuitul electric, cu mijloace electrice. Am blocat o rezoluţie în Parlament, am reuşit, am câştigat-o. Era în special împotriva Olandei pentru că ea a profitat de o prevedere din acordul de afaceri maritime care îţi dădea voie să foloseşti 5% pentru cercetare în pescuitul electric, dar ei foloseau pe toată flota şi creau un dezavantaj Franţei Marii Britanii şi Spaniei, care sunt relevante în materie de pescuit. Pentru că eu pierdut, a venit Guvernul belgian, care e liberal, şi au încercat să obţină ei o astfel de facilitate, pe căi ocolite, în aşa fel încât să profite şi celorlalţi. Dar le-am spus direct în grupul ALDE că nu respect votul Parlamentului European şi nu respect nişte principii. Linia de vot a noastră a fost să votăm împotriva acelei rezoluţii, am votat contra şi noi am câştigat. Dar asta nu înseamnă că cineva trebuie să se supere. Sunt chestiuni de principiu şi chestiuni de interes.

Există o tendinţă de federalizare a Europei

- Apropo de Olanda, care este principalul oponent al intrării noastre în Spaţiul Schengen. Se schimbă ceva? Este vreo speranţă?

- Nu, din păcate. Discuţia a fost de curând, când Mark Rutte (premierul Olandei – n.r.) a venit în Parlament şi mulţi dintre noi, din toate grupurile, l-am întrebat de ce Olanda blochează în continuare, iar el ne-a spus că este vorba de MCV. El constituie un argument politic în momentul de faţă. El nu are niciun fel de legătură cu aquiul Shenghen care specificat în Tratat şi care este foarte clar: nu se introduce condiţionalităţi politice, ci un aqui tehnic. În momentul în care am convenit că mi-am îndeplinit aqui-ul trebuie să fiu acceptat. Dar ţările în ultima vreme, dintr-o tendinţă spre federalism, spre mai multă integrare, s-a dorit mai multă decizie la Bruxelles, decât în statele membre. În condiţiile acestea dreptul european devine uşor, uşor hegemonic şi încearcă să impună. Cum este şi mecanismul de relocare a imigranţilor, nu are suport în Tratat. Deci atitudinea unor state membre este peste Tratat.

- România are vreo soluţie în aceste condiţii?

- România poate să fie mult mai activă şi mai vocală în Consiliile Europene şi are, împreună cu alţii, majoritate de blocaj. Cum am făcut noi de curând, nu am dat mandate de negociere, ca să blocăm detaşarea pe transport.

„MCV-ul este un argument pentru unii să îşi rezolve interesele”

Evenimentul zilei: Aş vrea să vorbim despre Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV). Senzaţia este că se permanentizează, a început să ni se pară normal…

- Norica Nicolai: Da, a devenit un gen de obişnuinţă. Noi l-am prins în protocolul de aderare pentru Mecanismul nu funcţionează nicăieri în Uniunea Europeană, în afară de noi şi bulgari. El a fost prevăzut pentru o perioadă de patru ani, dar din păcate interesele politice şi de grup l-au perpetuat. Nu mai are nicio raţiune, condiţiile au fost îndeplinite de mult, dar în fiecare raport se mai inventează o condiţionalitate. A devenit un fel de repetabilă povară care nu a adus nimic pozitiv, nici în Justiţie, dar este un argument pentru unii să îşi rezolve interesele.

