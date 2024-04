Politica Broșele Vioricăi Dăncilă, un subiect controversat. Cât valorează, de fapt, bijuteriile fostului premier







Viorica Dăncilă, fost premier și candidat la prezidențiale, s-a făcut remarcată prin broșele pe care le purta. Aceasta se afișa de fiecare dată cu un alt astfel de accesoriu. Unele dintre ele păreau cumpărate de la Chanel, altele păreau de la alte case de modă. Cu toate acestea, într-un final, fostul premier a făcut lumină.

”Consider că este un detaliu care poate face diferența la o ținută. Iar eu am considerat că broșa este elementul care pe mine mă avantajează și pe care pot să o accesorizez la orice ținută. Într-adevăr am foarte multe broșe.

Fostul premier are zeci de broșe

Nu neapărat luate după cât costă, după valoarea lor. Ci luate după modul în care reprezintă ceva pentru mine, pentru ținuta pe care o port”. Deși nu le-a numărat, fostul premier are o estimare a numărului de astfel de bijuterii pe care îl deține. ”Nu le-am numărat, dar cred că am în jur de 70-80 de broșe.

Am primit și foarte multe cadou, știindu-se că am această afinitate pentru acest accesoriu. Am primit de la soțul meu o broșă când am împlinit 30 de ani de căsătorie, o broșă la care țin foarte mult. Dar broșa care a reprezentat și reprezintă cel mai mult pentru mine, ați menționat acest lucru, este cea pe care am purtat-o în campania electorală, inima românească și pe care o să o port cu mare drag și de acum încolo.

Bijuterii de 5.000 de euro

Eu consider că multe femei în România și nu numai sunt adeptele acestui accesoriu” a spus atunci fostul premier. Cert este că potrivit declarației ei de avere, Viorica Dăncilă deține bijuterii și broșe în valoare totală de 5.000 de euro.

Ceea ce face imposibil să aibă spre exemplu mai multe astfel de accesorii de la Chanel, având în vedere costul unui astfel de obiect. Cu toate acestea, fostul premier le poartă cu mândrie pe toate, indiferent de unde provin ele.