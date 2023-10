Britney Spears, umilită de Justin Timberlake. A lovit-o unde doare mai tare

Britney Spears a recunoscut că a fost devastată după despărțirea de Justin Timberlake. Acesta i-a spus că nu mai vrea să formeze un cuplu cu ea printr-un SMS. Cu toate astea, solista a fost cea care l-a înșelat prima. Mai mult, artista a fost prezentată în presă ca „prostituată care i-a frânt inima băiatului de aur al Americii”.

Vedeta pop, în vârstă de 41 de ani, a povestit tot ce s-a întâmplat în relația lor în cartea The Woman In Me, care va fi lansată pe 24 octombrie. S-a zvonit că Britney și Justin s-au despărțit în 2002, după trei ani de relație, deoarece ea a avut o aventură cu coregraful australian Wade. După separare, Justin Timberlake a scos melodia Cry Me A River, prin care și-a anunțat fanii că a fost înșelat de Britney.

Britney a recunoscut că l-a înșelat pe Justin. Ea a mai spus că l-a iubit enorm și că a suferit după despărțire, chiar dacă s-a sărutat cu coregraful Wade.

„Eram în oraș într-o seară și am mers într-un bar spaniol. Am dansat și am dansat. M-am sărutat cu el în acea noapte”, a spus arista.

În 2001, Wade i-a făcut coregrafia iconică Oops…. I Did It Again și I’m A Slave 4 U, precum și concertul ei special Live from Las Vegas. Justin Timberlake a trecut peste sărutul lui Britney cu Wade. Cu toate astea, relația lor nu a mai funcționat mult.

Britney Spears, despre relația de coșmar cu Timberlake

Cei doi nu s-au despărțit doar din cauza infidelității lui Britney. De curând, artista a povestit că Justin Timberlake a pus-o să facă avort și că acest lucru a traumatizat-o. Ea a spus că și-a dorit enorm un copil cu solistul, dar că acesta nu era pregătit. Britney a mai declarat că a făcut avort doar pentru că a fost presată de Justin.

„A spus că nu eram pregătiți să avem un copil în viața noastră, că eram mult prea tineri. Sunt sigură că oamenii mă vor urî pentru asta, dar am fost de acord să nu avem copilul. Nu știu dacă a fost o decizie corectă. Dacă ar fi fost lăsată doar la latitudinea mea, nu aș fi făcut-o niciodată. Și totuși, Justin era atât de sigur că nu vrea să fie tată. Avortul a fost ‘unul dintre cele mai chinuitoare lucruri pe care le-am trăit în viața mea”, a spus Britney.

Justin Timberlake a recunoscut

După ani întregi, Justin Timberlake și-a cerut scuze pentru tot răul pe care i l-a făcut lui Britney. El a declarat că nu a acționat de multe ori fără să gândească. Acesta a mai spus că o susține pe artistă și că merită tot ce este mai bun.

„ Îmi pare profund rău pentru momentele din viața mea în care acțiunile mele au contribuit la problemă, în care am vorbit la rândul meu sau nu am luat atitudine pentru ceea ce era corect”, a scris el, potrivit Daily Mail.